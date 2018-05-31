Законопроект об отмене прямых выборов мэра в Нижнем Тагиле вынесен на рассмотрение

Согласно предложенным изменениям глава муниципалитета будет выбираться представительным органом из кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

Комитет по региональной политике рассмотрел законопроект и рекомендовал парламенту принять его в трех чтениях, пишет «Интерфакс».