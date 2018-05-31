Законопроект об отмене прямых выборов мэра в Нижнем Тагиле вынесен на рассмотрение
31 мая, 11:57Политика
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В Свердловской области вынесен на рассмотрение в Законодательном собрании законопроект об отмене прямых выборов мэра в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Согласно предложенным изменениям глава муниципалитета будет выбираться представительным органом из кандидатов, представленных конкурсной комиссией.
Комитет по региональной политике рассмотрел законопроект и рекомендовал парламенту принять его в трех чтениях, пишет «Интерфакс».
Отметим, что Нижний Тагил – единственный город в регионе, где сохранились прямые выборы мэра.
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