После критики Кремля из-за низкого рейтинга Путина ВЦИОМ изменил методики расчёта

После первого опроса пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль ждёт анализа, как может падать рейтинг доверия, но при этом расти число тех, кто заявил, что проголосовал бы за Путина на ближайших выборах. Также сегодня Песков сказал, что данные социологов часто «полностью противоречат» тому, что Кремль «получает в реальности от граждан» и заявил, что в Кремле ценят социологов, но будут задавать вопросы, при необходимости, передаёт Forbes. К тому времени ВЦИОМ уже изменил методику расчётов и провели новый опрос.