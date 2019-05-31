После критики Кремля из-за низкого рейтинга Путина ВЦИОМ изменил методики расчёта
ВЦИОМ изменил методику опроса о доверии Путину, сообщает «Forbes». По новым данным президенту доверяют более 70% опрошенных. По старой методике этот показатель был равен 30,5%.
После первого опроса пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль ждёт анализа, как может падать рейтинг доверия, но при этом расти число тех, кто заявил, что проголосовал бы за Путина на ближайших выборах. Также сегодня Песков сказал, что данные социологов часто «полностью противоречат» тому, что Кремль «получает в реальности от граждан» и заявил, что в Кремле ценят социологов, но будут задавать вопросы, при необходимости, передаёт Forbes. К тому времени ВЦИОМ уже изменил методику расчётов и провели новый опрос.
Ранее вопрос о доверии был открытым: «Если говорить о политиках, кому Вы доверяете…?». По данным такого опроса Владимира Путина назвали 30,5% респондентов. Этот уровень был самым низким с 2006 года, когда ВЦИОМ начал проводить подобные исследования. Изменение методики заключалось в прямом вопросе «доверяете или нет», и однозначном ответе. Новые результаты ВЦИОМ актуальны на 29 мая 2019 года. Согласно им, о своём доверии президенту заявили 72,3% опрошенных. Владимир Путин занял первое место по доверию среди политиков в списке, меньше всего доверяют премьер-министру Дмитрию Медведеву.