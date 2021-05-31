Погудин, Радаев и Рощупкин лидируют в праймериз на места в ЗакСо от Нижнего Тагила

По итогам предварительного голосования за место в Законодательном собрании Свердловской области лидерами в каждом их трех районов Нижнего Тагила стали Владимир Рощупкин, Вячеслав Погудин и Владимир Радаев.

Исполнительный директор «Уралвагонзавода» Владимир Рощупкин набрал 7885 голосов по списку Дзержинской территориальной группы. На втором месте председатель профкома Первичной профсоюзной организации УВЗ Евгений Лутохин (4743 голоса). Также Владимир Рощупкин стал лидером Дзержинского одномандатного избирательного округа № 19, набрав 10418 голосов. На втором месте — генеральный директор АО «Уралкриомаш» Дмитрий Скоропупов (2126 голосов). Владимир Рощупкин Фото: Сайт «Единой России» В списке Ленинской территориальной группы первое место занял действующий депутат ЗакСо Вячеслав Погудин (4631 голос). Следующим стал директор ООО «Нижнетагильский Холодильник» Вячеслав Малых. В Ленинском одномандатном избирательном округе № 20 Погудин набрал 6710 голосов, также заняв лидирующую позицию. Вторым стал тренер по волейболу Дамир Завильский (985 голосов). Вячеслав Погудин Фото: Сайт «Единой России» Председатель профсоюзной организации ОАО «НТМК» Владимир Радаев стал лидером в списке Тагилстроевской территориальной группы (7012 голосов). Второе место у директора АО «НИИМаш» Елены Матвеевой (3801 голос). Первым Радаев стал и в Тагилстроевском одномандатном избирательном округе № 21, набрав 7771 голос. Второй — директор Благотворительного фонда «Первый» Дмитрий Костенников (2289 голосов). Владимир Радаев Фото: Сайт «Единой России» Как рассказал в беседе с TagilCity.ru секретарь Нижнетагильского местного отделения партии «Единая Россия» Станислав Зыкин, окончательный список кандидатов, которые будут баллотироваться на выборах в сентябре 2021 года, утвердят на конференции в июне. Итоги предварительного голосования после оформления отправятся на утверждение на конференцию, которая пройдет после федерального собрания «Единой России». А конференция уже выдвигает кандидатов на выборы в ЗакСо, согласно уставу партии,рассказал Станислав Зыкин. Войдут ли в окончательный список только те кандидаты, которые набрали больше всего голосов на предварительном голосовании, секретарь ЕР ответить затруднился, пояснив, что такие вопросы решаются только на конференции. Напомним, по итогам предварительного голосования по общим спискам за кандидатов на выборы в Госдуму РФ с большим отрывом победил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. За него отдали свои голоса 174,5 тысячи избирателей. На втором месте — биатлонист, действующий депутат Госдумы Антон Шипулин, набравший 64,4 тысячи голосов. На третьей строчке оказался Павел Крашенинников — 61 тысяча голосов. Куйвашев и Шипулин стали лидерами голосования на праймериз в Свердловской области

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