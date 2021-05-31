В Новой Гвинее открыли шоколадных лягушек

Следует отметить, что первую шоколадную лягушку обнаружили еще в 2016 году. Предполагается, что она достаточно широко распространена, но живет в местах, где много болот и очень жарко, поэтому исследователи редко туда заходят. Еще одно большое препятствие на пути биологов — огромное количество крокодилов, обитающих в данном регионе.