В Новой Гвинее открыли шоколадных лягушек

В Новой Гвинее открыли шоколадных лягушек
В Новой Гвинее открыли шоколадных лягушек
Сегодня, 22:01ПолитикаФото: pixnio.com
Австралийские биологи обнаружили в Новой Гвинее новый вид лягушек, имеющих шоколадный окрас.

Сообщается, что австралийские ученые обнаружили в тропических лесах Новой Гвинеи почти 200 новых видов земноводных. Самой интересной является Litoria mira — древесная лягушка шоколадного цвета, пишет 360tv.ru.

Следует отметить, что первую шоколадную лягушку обнаружили еще в 2016 году. Предполагается, что она достаточно широко распространена, но живет в местах, где много болот и очень жарко, поэтому исследователи редко туда заходят. Еще одно большое препятствие на пути биологов — огромное количество крокодилов, обитающих в данном регионе.

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