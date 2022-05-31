На выставке «Металлообработка-2022» были представлены новые разработки ЮЗТС

ЮЗТС показали посетителям выставки и потенциальным покупателям обрабатывающий центр серии VC Gantry Machine. На нем обрабатываются крупногабаритные детали, которые используются в авиакосмической промышленности, энергомашиностроении, атомной энергетике и других отраслях. При этом речь идет о высокоточной обработке деталей произвольной формы. С 2021 года завод производит такие центры серийно.