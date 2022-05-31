На выставке «Металлообработка-2022» были представлены новые разработки ЮЗТС

Выставку назвали ключевым событием года в российском станкостроении. В ней участвуют не только отечественные, но и зарубежные представители отрасли. Краснодарский ЮЗТС представил свою продукцию на стенде делегации Кубани.
ЮЗТС показали посетителям выставки и потенциальным покупателям обрабатывающий центр серии VC Gantry Machine. На нем обрабатываются крупногабаритные детали, которые используются в авиакосмической промышленности, энергомашиностроении, атомной энергетике и других отраслях. При этом речь идет о высокоточной обработке деталей произвольной формы. С 2021 года завод производит такие центры серийно.
Центр был представлен в форме 3D-макета, но один из главных блоков — исполнительный узел с вращающейся фрезой — был действительно с работающего оборудования. Данный блок разработали конструкторы ЮЗТС, он работает с поразительной точностью — до нескольких микрометров.
Пресс-служба предприятия сообщила, что делегация завода провела на выставке несколько важных встреч с другими отечественными промышленниками. На них обсуждались сотрудничество и другие актуальные вопросы.
Напомним, ООО «ЮЗТС» было создано в 2016 году на базе знаменитого советского станкостроительного предприятия — завода имени Седина. В производстве ЮЗТС сейчас свыше 20 сложных станков и обрабатывающих центров. Крупнейшими заказчиками производимого оборудования являются российские госкорпорации.