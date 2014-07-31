Зарплаты российских чиновников увеличатся вдвое

Так, на совершенствование системы оплаты труда и системы госгарантий федеральным госслужащим и лицам, замещающим госдолжности, в 2015-2017 годах предусмотрено 462 миллиарда рублей. Более 380 миллиардов из них пойдет на дополнительное материальное стимулирование госслужащих, сообщает РБК. В 2015 году на это предложено потратить 77 миллиардов рублей, в 2016 - больше 110 миллиардов, в 2017 - больше 193 миллиардов рублей. Это средства, предусмотренные сверх фонда оплаты труда госслужащих, пояснил представитель министерства.

Увеличение фонда стимулирующих выплат (выплат сверх базового оклада), в частности, должно привести к резкому росту зарплат чиновников: к 2018 году планируется не менее чем двукратное увеличение, сообщили в Минфине. К этому времени доля стимулирующих выплат в зарплатах чиновников должна достигнуть 40 процентов, сказано в проекте «Основных направлений бюджетной политики».

В конце марта 2014 года в центральных аппаратах ведомств насчитывалось 39 200 федеральных госслужащих, их средняя зарплата немногим превышала 75 тысяч рублей, пишет агентство со ссылкой на данные Росстата. Но эта статистика учитывала не только госслужащих, но и лиц, замещающих государственные должности, чьи зарплаты в разы выше, чем у рядовых чиновников. Еще 505 200 госслужащих в то же время числились в региональных подразделениях федеральных ведомств. Их средняя зарплата превышала 26 тысяч рублей.

С учетом общего числа госслужащих 380 миллиардов, которые пойдут в фонд материального стимулирования, позволяют ежемесячно доплачивать каждому чиновнику более чем по 58 тысяч рублей в течение трех лет. Но информация о распределении этого фонда - ограниченного доступа сообщили в пресс-службе Минфина.

Вознаграждения высших российских служащих - лиц, замещающих государственные должности (министров, депутатов, сенаторов, судей, генпрокурора, аудиторов Счетной палаты и др.) - тоже будут поэтапно увеличиваться. На совершенствование их зарплат в 2015-2017 годах министерство предусмотрело 81,5 миллиарда рублей: 12,7 миллиарда в 2015 году, 21,3 миллиарда - в 2016 и 47,5 миллиарда - в 2017 году. Предусмотренные Минфином средства позволяют ежемесячно доплачивать каждому высшему чиновнику (за исключением губернаторов - они не получают зарплаты из федерального бюджета) по 40,7 тысячи рублей.