Только один кандидат от Нижнего Тагила пока зарегистрирован на выборы в ЗакСО

В качестве кандидата на выборы в Законодательное собрание Свердловской области из выдвинутых кандидатов зарегистрирован пока только один представитель Нижнего Тагила — Владимир Радаев.

30 июля в территориальных избирательных комиссиях закончился прием документов от кандидатов в депутаты Законодательного собрания Свердловской области. Выдвижение началось 20 июня. По данным региональной избирательной комиссии, об участии в сентябрьских выборах заявили 11 избирательных объединений, а общее число кандидатов в заверенных списках по единому округу составляет 750 человек. По одномандатным округам заверены списки 7 избирательных объединений, в списках которых 136 человек. По данным на утро 29 июля в окружные комиссии документы на выдвижение представил 91 кандидат, 5 из них — это самовыдвиженцев, 86 — представители политических партий (24 — ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 7 — «НОВЫЕ ЛЮДИ», 2 — «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», 15 — РОДП «ЯБЛОКО», 15 — ЛДПР, 23 — КПРФ. От Нижнего Тагила в Заксобрание выдвинулось 12 человек по трем округам. Регистрацию пока прошел только один — кандидат по Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу № 21 — зампредседателя комитета ЗакСО по социальной политике Владимир Радаев, выдвинутый партией «Единая Россия». Также по этому округу свои кандидатуры выдвинули директор по персоналу ООО «БК Групп» Сергей Бурлай (ЛДПР), оператор поста управления № 2 ЕВРАЗ НТМК Владимир Желиба (КПРФ) и директор Нижнетагильской телекомпании «Телекон» Ирина Пудовкина (самовыдвиженец). По Дзержинскому одномандатному избирательному округу № 19 выдвинулись Анатолий Марченков (КПРФ), директор Благотворительного фонда «Бажов» Сергей Полыганов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Свердловской области), исполнительный директор «Уралвагонзавода» Владимир Рощупкин («Единая Россия») и бизнесмен Павел Хорошиов («Яблоко»). По Ленинскому одномандатному избирательному округу № 20 выдвинулись начальник аммиачно-компрессорного участка отдела главного энергетика ООО «Тагильское пиво» Михаил Бояркин (КПРФ), Ирина Иванова, координатор партии «Яблоко», тренер-преподаватель тагильской спортивной школы № 2 Евгений Морозов (ЛДПР) и председатель комитета ЗакСО по социальной политике Вячеслав Погудин («Единая Россия»). Напомним, редакция TagilCity.ru рассказывает о ходе подготовке политиков к выборам в Законодательное собрание Свердловской области в проекте «Тагильский гамбит». Тагильский гамбит: редакция TagilCity.ru рассказывает о выборах в ЗакСО-2021

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