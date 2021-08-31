31,3 млн рублей пожертвований поступило в фонды партий на выборы депутатов в Госдуму

Юридические лица внесли 29,6 млн рублей в качестве пожертвования в фонды свердловских отделений политических партий, представители которых выдвигаются в Государственную думу. Еще 1,7 млн рублей поступило от граждан.

Больше всех получила «Единая Россия» — 27,5 млн рублей. Из них по 11 млн рублей внесли Национальный фонд поддержки регионального сотрудничества и развития и Свердловский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития. Еще 5,5 млн рублей партия получила от Челябинского фонда регионального развития. Общий размер избирательного фонда «Единой России» составляет 55 млн рублей. В фонд «Российской партии пенсионеров» строительная компания «Флоринг Плюс» пожертвовала 1,6 млн рублей. Директором организации является Сергей Неустроев. Еще 300 тысяч рублей в свой фонд партия получила от тагильской ООО «Дарина» (директор Алексей Рябинин) и 200 тысяч рублей от ООО «Спецстройурал» (директор Александр Самосватов). Также 1,7 млн рублей в фонд партии внес гражданин. Общий размер избирательного фонда «Единой России» — 3,8 млн рублей. Напомним, 91,7 млн рублей составляет общая сумма всех избирательных фондов кандидатов в депутаты Госдумы от избирательных округов Свердловской области.

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