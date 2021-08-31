Дело Эпштейна: для прокуратуры США принц Эндрю — «заинтересованное лицо»

Дело Эпштейна: для прокуратуры США принц Эндрю — «заинтересованное лицо»
Дело Эпштейна: для прокуратуры США принц Эндрю — «заинтересованное лицо»
Сегодня, 12:40ПолитикаФото: pixabay.com
Соединенные Штаты Америки «давят» на Великобританию, чтобы страна выдала принца Эндрю для допроса по делу Джеффри Эпштейна о сексуальном насилии. По мнению прокуратуры США, Эндрю — заинтересованное лицо.

По данным издания The Daily Mail, следователи, занятые делом Гислен Максвелл и других сообщников миллиардера-педофила Эпштейна, хотят обсудить с герцогом Йоркским его дружеские отношения с финансистом, пишет 360tv.ru.

Официальные лица США на фоне нарастающего разочарования по поводу отказа принца помогать следствию напомнил: между странами ранее были установлены тесные отношения, когда дело касалось правовой помощи по уголовным делам.

По словам представителя правительства США издание The Sun, Америка будет продолжать обращаться за помощью в уголовных делах, поскольку Британия дает аналогичную поддержку взамен. В 2020 году прокуратура направила в правительство Великобритании официальный запрос и попросила дать доступ к принцу, чтобы у следователей была возможность с ним побеседовать.

Эндрю, как и ранее, интересен для следствия, но прокурора предполагает, что допроса в ближайшем будущем не будет, а может, он вообще не состоится. Принца рассматривают, по крайней мере, как потенциального свидетеля.

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