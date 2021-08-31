Рюмин: электроснабжение БАМ и Транссиба стимулирует рост экономики в смежных регионах

Гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин и глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов провели заседание штаба по вопросам строительства энергообъектов для расширения пропускной способности Восточного полигона. Она составит до 180 млн тонн грузов в год.

Официальный представитель «Россетей» сообщил, что первый этап программы предполагает введение свыше 2,7 тысячи километров ЛЭП и около 3,5 тысячи МВА трансформаторных мощностей. Вторым этапом предусмотрено введение в эксплуатацию 2,6 тысячи километров ЛЭП и около двух тысяч МВА мощности, сообщают «АиФ». По словам Рюмина, проект по снабжению электроэнергией Восточного полигона РЖД не завершится на том, что будут присоединены объекты железной дороги. В регионе активно создается инфраструктура для грузоотправителей, которые разворачивают производства в зоне Транссиба и БАМа. Объекты предусматривают также для предприятий, возникающих вокруг, а в целом инфраструктуру ориентируют на повышение надежности всей системы. Перед энергетиками «Россетей» стоят задачи по строительству комплекса дополнительных объектов в районах, расположенных рядом с магистралями. Таким образом, речь идет о стимулировании социально-экономического развития. «Электроснабжение БАМ и Транссиба создает условия для увеличения пропускной способности магистралей до 180 млн тонн грузов в год. При этом макропроект не ограничивается присоединением объектов железной дороги. Необходимую мощность получат также добывающие, производственные предприятия, портовая инфраструктура, территории опережающего развития», — сообщил Рюмин. Шульгинов и Рюмин побывали на подстанции 500 кВ «Усть-Кут», представляющей собой важный центр питания обеих магистралей. Объект ввели в строй два года тому назад. Это был финальный этап проекта, предполагающего строительство Пеледуйского энергокольца. Кроме Иркутской области, оно охватило Бурятию, Якутию и Забайкалье. С помощью энергокольца протяженностью в 3,3 тысячи километров ликвидирована острая нехватка мощностей, наблюдавшаяся в северо-восточной части региона. Кроме того, успешно были решены задачи по повышению надежности энергоснабжения Бурятии и Забайкальского края и по обеспечению мощностями крупнейших потребителей. Через год к подстанции начали присоединять завод полимеров. Планируется, что ежегодный объем производства этого предприятия достигнет 650 тысяч тонн полиэтилена. Речь идет о продукции, широко востребованной в космической отрасли и легкой промышленности, а также в медицине, автопроме и самолетостроении. До конца текущего года к подстанции 500 кВ «Усть-Кут» начнут подключать Ковыктинское газоконденсатное месторождение. В планах фигурирует проведение 350 километров линий электропередачи. Общий объем инвестиций в проект превысил 20,6 миллиарда рублей. «Энергетикам предстоит выполнить существенный объём работ по модернизации и строительству электросетевой инфраструктуры. Это обеспечит существенный синергетический эффект: увеличение пропускной способности Восточного полигона и промышленное освоение Восточной Сибири», — резюмировал Шульгинов.

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