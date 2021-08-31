В Калифорнии не утихают лесные пожары

В Калифорнии не утихают лесные пожары
В Калифорнии не утихают лесные пожары
Сегодня, 18:47ПолитикаФото: pixabay.com
Масштабные лесные пожары не прекращаются в Калифорнии в течение всего августа. В некоторых регионах огонь подступил к трассам и домам. Спасатели, представители СМИ и местные жители размещают в соцсетях фото пожаров.

Как сообщает 360tv.ru, на опубликованных фото и видео можно хорошо разглядеть, как небо из-за огня окрасилось в оранжевый цвет, видимость на трассах ухудшилась из-за густого дыма от пожаров. По обочинам виден тлеющий огонь, обгоревшие стволы деревьев. На видеозаписях зафиксировано, как ветер крутит огонь, как торнадо, а также затрагивает дома.

Спасатели борются со стихией, но сухая и жаркая погода затрудняет это. Как рассказал у себя на странице Facebook журналист Роб Карлмарк, самый сильный рост пожаров отмечен на севере и востоке.

Карлмарк призвал людей внимательно следить за информацией из официальных источников, по возможности оказывать другим помощь и быть готовым к «тяжелым дням».

Из-за лесных пожаров на западе страны увеличилось число заражения ковидом среди жителей, сказано в исследовании ученых Гарвардского университета. Эксперты изучили информацию по загрязнению воздуха от дыма от Национального управления атмосферных явлений и учли сведения о числе зараженных и умерших от COVID-19.

Из-за дыма от лесных пожаров возрастает число частиц PM2,5. Это мелкодисперсная взвесь и капельки жидкости, способные проникать в организм человека. Исследователи считают: именно повышенное загрязнение воздуха привело к увеличенному числу заражений и смертей от ковида.

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