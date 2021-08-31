Захаров получил больше денег на агитацию перед выборами в Госдуму от Нижнего Тагила

Объем избирательного фонда другого кандидата от Нижнего Тагила — Антона Гусева — составляет 300 тысяч рублей. В его фонд крупных пожертвований от юридических лиц и граждан, по данным сайта избирательной комиссии Свердловской области, не поступало.