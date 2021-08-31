Захаров получил больше денег на агитацию перед выборами в Госдуму от Нижнего Тагила

Из 15,5 млн рублей в фонд Константина Захарова 8 млн внесло ЗАО «АСК-Инвест» — компания, занимающаяся покупкой и продажей собственных нежилых помещений. Ее директором является Юрий Кравченко. Еще 4 млн рублей пожертвовало ООО «Гермес» и 3,5 млн рублей — ООО «ПК Вега».
Объем избирательного фонда другого кандидата от Нижнего Тагила — Антона Гусева — составляет 300 тысяч рублей. В его фонд крупных пожертвований от юридических лиц и граждан, по данным сайта избирательной комиссии Свердловской области, не поступало.
Самым маленьким по количеству внесенных средств является избирательный фонд Григория Полявина — 5 тысяч рублей. Согласно отчету, эти деньги — собственные средства партии или кандидата. Из них 2,1 тысячи рублей были возвращены, остальные 2,9 тысячи израсходовано на организацию сбора подписей избирателей.
Напомним, 91,7 млн рублей составляет общая сумма всех избирательных фондов кандидатов в депутаты Госдумы от избирательных округов Свердловской области.