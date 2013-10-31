Американский Forbes назвал Владимира Путина самым влиятельным человеком 2013 года
Владимир Путин возглавил список самых влиятельных людей мира, который ежегодно публикует американская версия журнала Forbes. Вторую строчку рейтинга занял президент США Барак Обама, признанный изданием «хромой уткой». «В этом году на руку Путину сыграл вектор российской внешней политики, совпавший с потребностями и настроениями мировой общественности», - уверен эксперт.
В качестве самого влиятельного человека в 2013 году американский журнал Forbes выбрал президента России Владимира Путина. Таким образом, он сместил лидера прошлогоднего рейтинга, президента США Барака Обаму, который в этом году опустился на позицию ниже. На третьем месте расположился китайский лидер Си Цзиньпин, ставший в этом году главой государства.
Кто сильнее: авторитарный лидер бывшей сверхдержавы или связанный по рукам главнокомандующий самой главной страны в мире? задаются вопросом авторы рейтинга, составляемого редакторами журнала.
В 2012 году в аналогичном списке Forbes оказались Обама, канцлер Германии Ангела Меркель (в том же году стала самой влиятельной женщиной мира по версии журнала) и российский президент. Годом ранее лидерство в нем удержал президент США, а бывший тогда премьер-министром страны Владимир Путин занял вторую строчку. Третье место в списке Forbes 2011 года досталось тогдашнему лидеру КНР Ху Цзиньтао.
Путин регулярно занимает высокие места в разнообразных списках могущественных и влиятельных мировых политиков, которые составляют зарубежные СМИ. Например, в 2007 году по итогам второго срока правления Time объявил его человеком года, а на следующий год включил его в топ-100 самых влиятельных людей мира под номером два.
В качестве заслуг за последний год Путину приписываются активная политика России в урегулировании сирийского конфликта, предоставление Москвой убежища экс-сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену. Кроме этого, как отмечается в сопроводительной статье к рейтингу, за прошедший год российскому лидеру удалось значительно укрепить свои позиции в стране, в то время как репутация Обамы пошатнулась в связи с последними событиями вокруг шатдауна.
Обама на фоне недавнего кризиса в конгрессе все больше выглядит «хромой уткой» отмечает Forbes.
«Каждый, кто стал свидетелем в этом году шахматного матча по Сирии и истории с утечками АНБ (Агентство национальной безопасности), имеет представление о том, почему власть перешла от одного к другому», — продолжают авторы рейтинга.
Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», член ПАСЕ Роберт Шлегель считает выбор американских журналистов объективным.
В этом году Владимир Владимирович повлиял на международную политику.
Я имею в виду его роль в решении конфликта вокруг Сирии. Он фактически переломил тот тренд, который предлагали США, он изменил ход истории в данном случае.
Путин и на саммите «Большой восьмерки», и на саммите «Большой двадцатки» в Санкт-Петербурге показал, что способен вокруг своей точной, взвешенной и справедливой позиции консолидировать мировую общественность, -- рассказал в беседе с «Газетой.Ru» Шлегель.
«Обама в этой ситуации принял предложение нашего лидера и изменил свое решение. И после этого США и лидеры других стран продолжили свое движение в фарватере, который предложил Владимир Путин. Так что здесь очевидна его субъективная роль», - продолжает депутат.
Тот факт, что Путин с Обамой в этом году поменялись позициями, вполне закономерным называет и эксперт московского Центра Карнеги Мария Липман.
Путин по самым разным рейтингам в последние годы занимал одно из первых мест. Он давно входит в число наиболее влиятельных лидеров мира, обыкновенно соревнуясь в этом смысле с президентом США и китайским лидером.
Дипломатическая инициатива России в связи с химическим оружием в Сирии — это безусловный дипломатический успех, который не мог не остаться не замеченным, -- говорит Липман.
Не подлежит сомнению и тот факт, что в последнее время позиция Обамы ослабла по многим фронтам, отмечает эксперт. «То, что президент Обама в этом году, а особенно в последние месяцы, оказался в позиции слабого лидера, совершенно ясно. И ситуация с Сирией, и тяжелые переговоры с парламентом, история со Сноуденом… Сноуден - это же тоже не заслуга российского президента, а показатель слабости Обамы», - утверждает Липман.
В этом году на руку Путину сыграл вектор развития внешней политики, который совпал с потребностями и настроениями мировой общественности. В том числе, что очень важно, с настроениями значительной части американской общественности и изрядной части самой вашингтонской администрации. Вашингтон во что бы бы то ни стало не хотел воевать, искал любого повода, чтобы избежать войны.
Действия России удивительным образом совпали с тайными пожеланиям администрации Обамы, тем самым выдвинув Путина вперед, -- считает директор Института проблем глобализации Борис Кагарлицкий.
В Кремле признание Forbes Путина самым влиятельным человеком года восприняли без энтузиазма. «Пусть другие дают комментарии и оценки», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «К таким вещам Путин относится спокойно», - отметил он.
В десятку рейтинга в этом году также попали председатель cовета управляющих Федеральной резервной системы США Бен Бернанке, глава Европейского центрального банка Марио Драги и король Саудовской Аравии Абдалла ибн Абдель Азиз. Всего в список вошли 72 человека, из них 17 глав государств, 9 женщин и 6 миллиардеров. Помимо Путина в списке оказалось еще четыре россиянина: на 53-й строчке расположился премьер-министр Дмитрий Медведев, 60-е место занял глава «Роснефти» Игорь Сечин, а 63-е — предприниматель Алишер Усманов.