Американский Forbes назвал Владимира Путина самым влиятельным человеком 2013 года

В качестве самого влиятельного человека в 2013 году американский журнал Forbes выбрал президента России Владимира Путина. Таким образом, он сместил лидера прошлогоднего рейтинга, президента США Барака Обаму, который в этом году опустился на позицию ниже. На третьем месте расположился китайский лидер Си Цзиньпин, ставший в этом году главой государства.

Кто сильнее: авторитарный лидер бывшей сверхдержавы или связанный по рукам главнокомандующий самой главной страны в мире? задаются вопросом авторы рейтинга, составляемого редакторами журнала.

В 2012 году в аналогичном списке Forbes оказались Обама, канцлер Германии Ангела Меркель (в том же году стала самой влиятельной женщиной мира по версии журнала) и российский президент. Годом ранее лидерство в нем удержал президент США, а бывший тогда премьер-министром страны Владимир Путин занял вторую строчку. Третье место в списке Forbes 2011 года досталось тогдашнему лидеру КНР Ху Цзиньтао.

Путин регулярно занимает высокие места в разнообразных списках могущественных и влиятельных мировых политиков, которые составляют зарубежные СМИ. Например, в 2007 году по итогам второго срока правления Time объявил его человеком года, а на следующий год включил его в топ-100 самых влиятельных людей мира под номером два.

В качестве заслуг за последний год Путину приписываются активная политика России в урегулировании сирийского конфликта, предоставление Москвой убежища экс-сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену. Кроме этого, как отмечается в сопроводительной статье к рейтингу, за прошедший год российскому лидеру удалось значительно укрепить свои позиции в стране, в то время как репутация Обамы пошатнулась в связи с последними событиями вокруг шатдауна.

Обама на фоне недавнего кризиса в конгрессе все больше выглядит «хромой уткой» отмечает Forbes.

«Каждый, кто стал свидетелем в этом году шахматного матча по Сирии и истории с утечками АНБ (Агентство национальной безопасности), имеет представление о том, почему власть перешла от одного к другому», — продолжают авторы рейтинга.

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», член ПАСЕ Роберт Шлегель считает выбор американских журналистов объективным.

В этом году Владимир Владимирович повлиял на международную политику.

Я имею в виду его роль в решении конфликта вокруг Сирии. Он фактически переломил тот тренд, который предлагали США, он изменил ход истории в данном случае.

Путин и на саммите «Большой восьмерки», и на саммите «Большой двадцатки» в Санкт-Петербурге показал, что способен вокруг своей точной, взвешенной и справедливой позиции консолидировать мировую общественность, -- рассказал в беседе с «Газетой.Ru» Шлегель.

«Обама в этой ситуации принял предложение нашего лидера и изменил свое решение. И после этого США и лидеры других стран продолжили свое движение в фарватере, который предложил Владимир Путин. Так что здесь очевидна его субъективная роль», - продолжает депутат.

Тот факт, что Путин с Обамой в этом году поменялись позициями, вполне закономерным называет и эксперт московского Центра Карнеги Мария Липман.

Путин по самым разным рейтингам в последние годы занимал одно из первых мест. Он давно входит в число наиболее влиятельных лидеров мира, обыкновенно соревнуясь в этом смысле с президентом США и китайским лидером.

Дипломатическая инициатива России в связи с химическим оружием в Сирии — это безусловный дипломатический успех, который не мог не остаться не замеченным, -- говорит Липман.

Не подлежит сомнению и тот факт, что в последнее время позиция Обамы ослабла по многим фронтам, отмечает эксперт. «То, что президент Обама в этом году, а особенно в последние месяцы, оказался в позиции слабого лидера, совершенно ясно. И ситуация с Сирией, и тяжелые переговоры с парламентом, история со Сноуденом… Сноуден - это же тоже не заслуга российского президента, а показатель слабости Обамы», - утверждает Липман.

В этом году на руку Путину сыграл вектор развития внешней политики, который совпал с потребностями и настроениями мировой общественности. В том числе, что очень важно, с настроениями значительной части американской общественности и изрядной части самой вашингтонской администрации. Вашингтон во что бы бы то ни стало не хотел воевать, искал любого повода, чтобы избежать войны.

Действия России удивительным образом совпали с тайными пожеланиям администрации Обамы, тем самым выдвинув Путина вперед, -- считает директор Института проблем глобализации Борис Кагарлицкий.

В Кремле признание Forbes Путина самым влиятельным человеком года восприняли без энтузиазма. «Пусть другие дают комментарии и оценки», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «К таким вещам Путин относится спокойно», - отметил он.