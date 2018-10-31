Совет по культуре упразнен в Свердловской области

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Совет по культуре Свердловской области был распущен руководством региона, так как его работа перестала быть актуальной.
Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, Совет по культуре был создан в 2014 году в связи с проведением в России Года культуры. Следующий 2019 год объявлен Годом театра, поэтому организацией мероприятий будет заниматься новый комитет.
В состав Совета по культуре входили композитор Александр Пантыкин, драматург Николай Коляда, уже бывший директор цирка Анатолий Марчевский и руководитель филармонии Александр Колотурский, пишет ИА «Политсовет».
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