Городская дума Нижнего Тагила скорректировала проект бюджета на 2020 год
На сегодняшнем очередном заседании городской Думы обсуждались финансовые вопросы, касающиеся развития Нижнего Тагила, а также благосостояния граждан. Был скорректирован проект бюджета на 2020 год, сообщает «Тагильский рабочий».
К примеру, обсуждался вопрос повышения налога на имущество в 2020 году. Он будет начисляться по-новому — в зависимости от кадастровой стоимости объекта.
Чтобы процесс перехода на новые исчисления не ударил по кошелькам граждан и сохранил доходы в бюджет, была создана специальная комиссия. В нее вошли чиновники города, депутаты и налоговики. Итоги ее деятельности были представлены сегодня местному парламенту.
Кроме того, депутаты провели голосование за корректировку показателей доходов и расходов бюджета в текущем году и на ближайший период.
Если говорить кратко, то изменения связаны с уменьшением доходности казны города (на 19 миллионов рублей) по налогам, акцизам на пиво и увеличением поступлений (на 691 миллион) по межбюджетным трансферам и субсидиям.
Большая доля субсидий направлена на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья за счет областного фонда содействия реформирования ЖКХ.
Одобрили депутаты и уменьшение дефицита бюджета на 50 миллионов.
По расходам города корректировка была произведена в зависимости от приоритетности задач.
Так, сумма, выделяемая на содержание дорог, выросла на 33 миллиона рублей. Дополнительные средства выделены и на оплату электричества для наружного освещения и коммунальные услуги.
В проекте бюджета Нижнего Тагила на 2020 год заложено больше средств на контракты. Это коснулось продолжения ремонтных работ Черноисточинского гидроузла. На него выделили дополнительно 10,5 миллионов рублей, на перевозку льготных категорий граждан в общественном транспорте выделено 70 миллионов и 14,5 миллионов — на проектно-сметную документацию ремонтов Нижнетагильской филармонии и дома Окуджавы.