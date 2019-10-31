Городская дума Нижнего Тагила скорректировала проект бюджета на 2020 год

К примеру, обсуждался вопрос повышения налога на имущество в 2020 году. Он будет начисляться по-новому — в зависимости от кадастровой стоимости объекта.

Чтобы процесс перехода на новые исчисления не ударил по кошелькам граждан и сохранил доходы в бюджет, была создана специальная комиссия. В нее вошли чиновники города, депутаты и налоговики. Итоги ее деятельности были представлены сегодня местному парламенту.

Кроме того, депутаты провели голосование за корректировку показателей доходов и расходов бюджета в текущем году и на ближайший период.

Если говорить кратко, то изменения связаны с уменьшением доходности казны города (на 19 миллионов рублей) по налогам, акцизам на пиво и увеличением поступлений (на 691 миллион) по межбюджетным трансферам и субсидиям.

Большая доля субсидий направлена на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья за счет областного фонда содействия реформирования ЖКХ.

Одобрили депутаты и уменьшение дефицита бюджета на 50 миллионов.

По расходам города корректировка была произведена в зависимости от приоритетности задач.

Так, сумма, выделяемая на содержание дорог, выросла на 33 миллиона рублей. Дополнительные средства выделены и на оплату электричества для наружного освещения и коммунальные услуги.