Характеристика КГБ на Владимира Путина рассекречена центральным архивом Петербурга
Сегодня, 13:14ПолитикаФото: kremlin.ru
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Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил характеристику КГБ на Владимира Путина, сообщает 78 канал.
В честь 90-летнего юбилея архив организовал выставку, где рассекретил документы о первых лицах РФ и Северной столицы. Среди бумаг присутствует характеристика КГБ на президента России. Владимир Путин работал в структуре с 1975 года.
Согласно документам он проявил себя как «исполнительный, дисциплинированный и добросовестный сотрудник». Кроме того, он отличается моральной устойчивостью и пользуется авторитетом у коллег.
Товарищ Путин В.В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень,сказано в документе.
Говорится и об увлечениях президента. Он предпочитает дзюдо и самбо.
На выставке представлены и другие документы, касающиеся председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и бывшего губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавчено.
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