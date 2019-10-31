Характеристика КГБ на Владимира Путина рассекречена центральным архивом Петербурга

В честь 90-летнего юбилея архив организовал выставку, где рассекретил документы о первых лицах РФ и Северной столицы. Среди бумаг присутствует характеристика КГБ на президента России. Владимир Путин работал в структуре с 1975 года.

Согласно документам он проявил себя как «исполнительный, дисциплинированный и добросовестный сотрудник». Кроме того, он отличается моральной устойчивостью и пользуется авторитетом у коллег.

Товарищ Путин В.В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень,сказано в документе.

Говорится и об увлечениях президента. Он предпочитает дзюдо и самбо.