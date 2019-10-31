Обельчак, Арды, Климова прокомментировали перестановки в политсовете ЕР в Тагиле

Вчера, 30 октября, мэр города Владислав Пинаев и лидер «Единой России» в Нижнем Тагиле исключил из политсовета экс-спикера нижнетагильской думы Алексея Пырина, покинувшего пост заместителя по городскому хозяйству Владимира Юрченко, пенсионера Валерия Симонова, руководителя спортивной школы «Юность» Сергея Кутемова и депутата гордумы Андрея Обельчака.

В беседе с журналистом TagilCity.ru Кутемов пояснил, что на заседаниях появлялся редко. Ещё он высказал своё мнение касательно некоторых назначений.

Что Егор Копысов зашёл на моё место — нормально и закономерно,сказал руководитель спортшколы.

Исключенный действующий депутат гордумы Андрей Обельчак пояснил, что причины произошедшего ему неизвестны.

Мне причины [исключения] не объяснили. К назначению (Арды, Копысова и Климовой — прим. ред) у меня есть какое-то отношение, но оно останется при мне, сообщил депутат.

Избранная в политсовет ЕР главврач городской поликлиники № 4 Жанна Климова благодарит партию за доверие и надеется, что совместными усилиями медучреждения Нижнего Тагила продвинутся на более высокий уровень. Отстранение Обельчака для неё стало неожиданностью.

По некоторым понятно, почему ротация происходит. Я надеюсь, что не на его [Андрея Обельчака] место встала, сказала Климова.

В политсовет партии избрали руководителя «Молодой гвардии» ЕР Дмитрия Арды. В планах молодого человека — включиться в партийные проекты и продолжать работать.

Раз избрали — значит доверяют. Нужно оправдать ожидания. Удалось (попасть в политсовет — прим.ред), как всегда, благодаря труду, сказал TagilCity Дмитрий Арды.