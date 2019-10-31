Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки при назначении инвалидности
Сегодня, 20:23ПолитикаФото: скрин видео с официального сайта Президента РФ
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Владимир Путин не исключает возможности ужесточения наказания для медиков, допустивших ошибки при назначении инвалидности. Об этом президент России сказал на встрече с общественниками в Калининграде, пишет ТАСС.
Путин пояснил, что система наказаний должна быть создана в системе ОМС. Глава государства обратился к присутствующим на встрече главе Минздрава Веронике Скворцовой и вице-премьеру Татьяне Голиковой:
Прошу вас на этот счет еще раз подумать. Если, действительно, нужно усиливать это наказание, то, конечно, я не буду возражать. Пускай они сделают мне такое предложение, сказал Путин.
Также президент уточнил, что важно не ужесточение, а то, что наказание должно быть неизбежным. Если удастся проработать вопрос именно в таком ключе, то прибегать к ужесточению не придется.
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