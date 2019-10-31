Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки при назначении инвалидности

Путин пояснил, что система наказаний должна быть создана в системе ОМС. Глава государства обратился к присутствующим на встрече главе Минздрава Веронике Скворцовой и вице-премьеру Татьяне Голиковой:

Прошу вас на этот счет еще раз подумать. Если, действительно, нужно усиливать это наказание, то, конечно, я не буду возражать. Пускай они сделают мне такое предложение, сказал Путин.