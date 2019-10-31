Какие законы начнут действовать в России с 1 ноября

Переход на суверенный интернет 1 ноября начинает действовать закон «О суверенном интернете», который призван создать на территории России резервную инфраструктуру. Она обеспечит Сети бесперебойную работу при угрозах извне или других внештатных ситуациях.

Приняли документ весной этого года. В пояснительной записке отмечено, что все меры направлены на долгосрочную и стабильную работу интернета, а также повышение уровня надежности российских ресурсов.

Также в законе указаны правила маршрутизации трафика и порядок контроля за их использованием. Осуществлять последний будет Роскомнадзор.

Новый закон позволит властям контролировать отправляемую за границу информацию, которой обмениваются российские пользователи. Руководство страны неоднократно заявляло, что новые нормы не предполагают введения дополнительных ограничений.

Создатели закона подчеркивают, что обычные пользователи не заметят перемен, все будет работать как и раньше.

Централизованное управление адресацией и маршрутизацией в Рунете будет вводиться только в случае выявления угрозы, то есть когда Центр мониторинга определит наличие критического сбоя во внешней сети или целенаправленного воздействия на национальный сегмент сети Интернет. Порядок централизованного управления сетью утверждается правительством Российской Федерации, объяснял ранее на сайте Госдумы председатель профильного комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Закон также предусматривает учения — будет проводиться «отключение» российского сегмента интернета. Оно будет контролироваться. Проведение учений планируется раз в год на федеральном уровне и отдельно по регионам. В начале осени они уже прошли в Екатеринбурге. Серьезных проблем с интернетом не возникло.

Запрет выдачи микрокредитов под залог жилья С начала ноября микрокредитные организации не смогут выдавать займы под залог жилья. Также в качестве такового не будут рассматриваться доли в имуществе или долевом строительстве.

Запрет был введен в связи с участившимися случаями мошенничества со стороны МФО. Люди лишались единственного жилья из-за небольших долгов.

По мнению Эльвиры Набиуллиной, это позволит уменьшить случаи мошенничества. Документ был принят в августе 2019 года.

В законодательстве предусмотрены и исключения. Так, не запретят выдавать кредиты под залог жилья компаниям, учредителями, акционерами или участниками которых является Российская Федерация.

Кроме того, если недвижимость не является жилой, то ее также можно будет предоставить в качестве залога.

Запрет для турагентств на организацию паломнических экскурсий С начала месяца турагентства не смогут заниматься организацией паломнических туров и поездок. Теперь эти функции смогут выполнять только религиозные организации.

Поправки приняли в июле 2019 года. Они коснулись закона о туристической деятельности и закона о свободе совести и религиозных организациях. В них ввели понятие «паломник».

Паломник — физическое лицо, совершающее путешествие (поездку) для посещения мест религиозного почитания (паломничества) и объектов религиозного назначения, расположенных на территории Российской Федерации и за ее пределами, в целях участия в религиозных обрядах и церемониях (паломническая поездка), говорится в тексте документа.

Если во время поездки предполагается отдых, развлечение или заработок, то паломнической она не считается.

Согласно закону, паломники смогут сами организовывать поездки или использовать услуги компаний. Туристическим агентствам их предоставлять нельзя.

Штрафы для работодателей за переработку водителя С ноября на каждом грузовом автомобиле в обязательном порядке должен присутствовать тахограф. Это касается и физических лиц, если масса их автомобиля выше 3,5 тонн. Такие требования уже применяются для юридических лиц. Соответствующий закон был принят осенью 2018 года.

Основная функция тахографов — контроль соблюдения режима отдыха и работы водителей. Эта мера позволит уменьшить риск переработки и переутомления за рулем. Эти причины являются частой причиной ДТП.

Раньше штрафы за нарушение требований касались только водителей, но на переработку их толкал работодатель.

С ноября за нарушение режима наказывать будут не только шоферов, но и их работодателей. Соответствующие поправки в КоАП приняты в июле 2019 года.

Согласно закону, за нарушение предусмотрены следующие штрафы:

Для водителей - 1,5-2 тысячи рублей

Для должностных лиц - 7-10 тысяч рублей

Для ИП - 15-25 тысяч рублей

Для юридических лиц - 20-50 тысяч рублей

Добавление квот для иностранцев С начала месяца немного изменятся правила оформления российского гражданства, а также вида на жительство и разрешения на временное проживание. Вводились новые правила в три этапа: первый прошел в сентябре, а второй — в октябре.

Также будут отменены квоты на оформление разрешения на временное проживание для граждан бывшего СССР и тех, кто получил в России высшее образование.

Касается новая схема и жителей Украины, а также лиц без гражданства, которые проживают на территории Украины, признаны беженцами или получившие временное убежище на территории России.

Расширен список тех, кто может получить вид на жительство сразу, не оформляя сначала разрешение на временное проживание. Это касается тех, кто родился на территории РСФСР и раньше имел гражданство СССР, квалифицированных специалистов или проработавших в стране не менее полугода.

«Российская газета» ранее сообщала, что, по данным МИД России, в список войдут и граждане Украины, участники программы переселения «Соотечественники», молодые специалисты, получившие образование в России, носители русского языка. Всего по подсчетам к 2025 году гражданами России станут до трех миллионов человек.

Приложение для оформления ДТП и электронные ПТС С 1 ноября автомобилистам Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей можно будет оформить ДТП без бланка.

Оформление ДТП по европротоколу возможно без привлечения сотрудников ДПС, но только в случае, если в нем всего два участника, нет пострадавших, автомобили получили незначительные повреждения и у обоих участников есть ОСАГО.

На данный момент для получения страховой выплаты бланки заполняются в бумажном виде. С 1 ноября передавать данные об аварии страховщикам можно будет в электронном варианте.

Осуществляться отправка документов будет через «Госуслуги», а также телематические устройства или «ЭРА-ГЛОНАСС», если автомобиль ими оборудован. Устройство должно соответствовать ГОСТу 2017 года, обладать встроенным модемом, антенной и акселерометром для измерения силы и направления удара при столкновении, а также кнопкой передачи информации. Если нажать на кнопку в течение 10 минут после аварии, то вся информация поступит страховщикам автоматически. Если водитель решит использовать «Госуслуги» для передачи данных, то ему дается один час на оформление.