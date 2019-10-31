Юрченко и Обельчака исключили, Арды приняли. Сменился состав политсовета ЕР в Тагиле
30 октября мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и лидер «Единой России» в Нижнем Тагиле исключил из политсовета партии действующего депутата гордумы Андрея Обельчака, бывшего спикера Алексея Пырина и покинувшего пост заместителя мэра по горхозяйству Владимира Юрченко, пишет АН «Между строк».
Алексей Пырин был исключен в связи с тем, что покинул пост председателя НТГД и уехал из Нижнего Тагила, заняв руководящую должность на Западно-Сибирском металлургическом комбинате ЕВРАЗа.
Владимир Юрченко в августе этого года уволился в связи с выходом на пенсию. Перед тем, как он покинул руководящий пост в мэрии, случился скандал с отстранением его от должности из-за конфликта интересов. Сообщалось, что ООО «Караван», которое строит многофункциональный стадион в Центре образования № 1, аффилировано с сыном Юрченко.
Причины, по которым был исключен Андрей Обельчак, неизвестны. Ранее депутата уволили с поста директора МБУ «Центр обслуживания зданий и помещений», ранее Обельчак руководит НТТС. Депутат Леонид Мартюшев ранее сообщал, что в прокуратуру было написано заявление с просьбой проверить деятельность Обельчака еще во время его работы на ЕВРАЗ НТМК.
Кроме того, из политсовета исключили руководителя спортивной школы «Юность» Сергея Кутемова и пенсионера Валерия Симонова.
Вместо исключенных депутатов в состав политсовета включили нового вице-мэра по горхозяйству Егора Копысова, руководителя «Молодой гвардии» ЕР Дмитрия Арды и главврача городской больницы № 4 Жанну Климову.