Челябинский губернатор уволил своего заместителя, нецензурно отозвавшегося об области
В конце октября в СМИ была распространена аудиозапись телефонного разговора Сеничева, согласно которой замгубернатор нецензурно отозвался о своем регионе, а также угрожал закрыть ЧОП «Питон».
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал постановление об увольнении Ивана Сеничева с должности своего заместителя. Об этом в четверг сообщается на сайте правительства области.
Уволить Сеничева Ивана Викторовича, заместителя губернатора Челябинской области, 11 января 2016 года и расторгнуть трудовой договор по инициативе работника в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации говорится в сообщении.
В конце октября в СМИ была распространена аудиозапись телефонного разговора Сеничева, согласно которой замгубернатор нецензурно отозвался о своем регионе, а также угрожал закрыть ЧОП «Питон», если в распоряжение области не будут переданы два дорогих автомобиля. Это произошло примерно через месяц после того, как Сеничев инициировал расторжение госконтракта с охранным предприятием. 7 декабря замгубернатора вышел из продолжительного отпуска без содержания, в который был отправлен губернатором Борисом Дубровским после скандала с аудиозаписью.
По данным пресс-секретаря главы региона Олега Гришанкова, следствие отказало в возбуждении уголовного дела по результатам проверки разговора замгубернатора с представителем охранного предприятия.