Челябинский губернатор уволил своего заместителя, нецензурно отозвавшегося об области

В конце октября в СМИ была распространена аудиозапись телефонного разговора Сеничева, согласно которой замгубернатор нецензурно отозвался о своем регионе, а также угрожал закрыть ЧОП «Питон», если в распоряжение области не будут переданы два дорогих автомобиля. Это произошло примерно через месяц после того, как Сеничев инициировал расторжение госконтракта с охранным предприятием. 7 декабря замгубернатора вышел из продолжительного отпуска без содержания, в который был отправлен губернатором Борисом Дубровским после скандала с аудиозаписью.