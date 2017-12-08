Наименование показателя, ед.изм.;Метод испытания;Значение показателя качества;«ЛУКОЙЛ»;«Уралконтрактнефть»;«Газпромнефть»
Плотность при 15°С, кг/м³;ASTM D 4052;725,0-780,0;732,2;743,9;741,7
Массовая доля серы, мг/кг;ГОСТ Р 52660;не более 10;8;5;5
Октановое число по исследовательскому методу*;Октанометр «ОКТАН-ИМ»;не менее 92,0;95,0;95,0;95,0
Октановое число по моторному методу**;Октанометр «ОКТАН-ИМ»;не менее 83,0;85,0;85,0;85,0
Давление насыщенных паров, кПа;ГОСТ 1756;35,0-100,0;66,0;66,0;63,4
Внешний вид бензина;ГОСТ 51105 п.7.3;чист. прозрач;чист. прозрач;чист. прозрач;чист. прозрач
Перегоняется при t 70°С, %;ГОСТ 2177 (метод А);15-50;40;33,5;34,5
Перегоняется при t 100°С, %;ГОСТ 2177 (метод А);40-70;55;50;50
Перегоняется при t 150°С, %;ГОСТ 2177 (метод А);не менее 75;85;89,5;90
Температура кипения, °С;ГОСТ 2177 (метод А);не выше 215;201;197;197
Остаток после перегонки, %;ГОСТ 2177 (метод А);не более 2,0;1,0;0,3;0,4