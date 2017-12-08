Все мы помним законы физики. Вода тяжелее бензина. Труба, по которой проходит бензин встраивается чуть выше днища резервуара, чтобы не засасывало в колонку различные осадки, ржавчину и прочую грязь, которые могут скопиться на дне ёмкости. И чтобы там образовались осадки - нужно десятилетиями не чистить резервуар. Так как вода тяжелее бензина, то она осядет по закону физики на дне тонкой плёнкой. Чтобы трубка достала слой воды, в резервуар нужно будет залить огромное количество воды. Ни один рабочий АЗС это не провернет, потому что у нас по периметру заправки установлены камеры, ни один руководитель крупных АЗС не позволит себе этого, потому что испорченная репутация и ремонт автомобилей обойдутся дороже, чем сэкономленная пара литров бензина.