расследование tagilcity.ru
Какой бензин попадает в баки автовладельцев Нижнего Тагила?
Какой бензин используют автолюбители Нижнего Тагила? Какой путь проделывает нефтепродукт, прежде чем попасть в бак автомобиля? Кто контролирует АЗС? И могут ли на заправке не долить топливо в бак?
При постоянном использовании качественного топлива автомобиль на протяжении более длительного времени сохраняет заявленные заводские характеристики: расход топлива, мощность и долговечность двигателя автомобиля.
Редакция TagilCity.ru провела рейд по автозаправочным станциям Нижнего Тагила
Пробы бензина трех крупных АЗС были направлены на экспертизу в Испытательный центр ГСМ ООО «УРЦ ТЭ и Д».
кого проверили?
Мы проверили АИ-92 трех крупных АЗС Нижнего Тагила: «Лукойл», «Уралконтрактнефть» и «Газпромнефть»
О методах отбора
Пробы бензина были отобраны под контролем комиссии из трех человек. Для фиксации хода отбора был создан Акт отбора образцов, рекомендуемый диагностическим центром «УРЦ ТЭ и Д». Также в соответствии с требованиями лаборатории - для набора топлива были использованы: чистая, сухая стеклянная тара и пластиковые пломбы.

Для соблюдения правил безопасности на АЗС нефтепродукт из заправочной колонки набирался в чистую металлическую емкость, а далее бензин разлили по чистым стеклянным бутылям, плотно закрыли крышкой и затянули пластиковой пломбой. На каждой пломбе указан индивидуальный номер.

Далее топливо было направлено в лабораторию в Екатеринбург. В диагностическом центре были составлены акты о приеме образцов, в которых было отмечено, что пробы отбирались специалистами в составе трех человек, жидкость была помещена в стеклянную тару и на пробирках была пломба.

Через неделю был готов результат.
Ни владельцы автозаправок, ни специалисты лаборатории не знали, какая марка бензина находилась в каждом пробоотборнике, которые были направлены на экспертизу.
Этапы отбора проб бензина АИ-92 трех АЗС
Нижнего Тагила
1
Было куплено по 2 литра бензина каждого образца.
2
Из колонки бензин разливался по металлическим канистрам. У каждой марки бензина была своя чистая фляга.
3
Из металлических емкостей тополиво разлили по стеклянным тарам. У каждой марки нефтепродукта была своя сухая и чистая стеклянная бутылка. Каждую бутыль затянули пластиковой пломбой.
4
Пробы бензина были направлены в Лабораторию УРЦ ТЭиД, город Екатеринбург.
кто проверял?
Испытательный центр ГСМ ООО «УРЦ «ТЭ и Д»
аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.22НР46
Результаты анализов
В лабораторных условиях топливо проверили на соответствие нормам техрегламента Таможенного союза и ГОСТу. Специалисты измерили концентрацию серы в отобранных нами пробах, октановое число, фракционный состав и плотность. Кроме этого, эксперты оценили внешний вид бензина.
Смотреть таблицу с результатами
Цена за 1 литр бензина АИ-92 на АЗС Нижнего Тагила
Дата приобретения бензина: 21 ноября 2017 года
(все пробы приобретались в один день)
37,10 руб.
«ЛУКОЙЛ»
35,89 руб.
«Уралконтрактнефть»
35,90 руб.
«Газпромнефть»
Отличительные характеристики образцов «ЛУКОЙЛ», «Уралконтрактнефть» и «Газпромнефть»
  • «ЛУКОЙЛ»
  • У образца АИ-92 марки «ЛУКОЙЛ» оказалось больше всего серы, по сравнению с другими образцами — всего 8 мг/кг. Тогда как в двух других образцах идентичные показатели — по 5 мг/кг.
  • У данного образца наибольший остаток и после перегонки (среди проверяемых образцов) — 1,0%. В бензине «Уралконтрактнефть» этот показатель составил 0,3%, у «Газпромнефть» — 0,4%.
  • У бензина АЗС «Лукойл» показатель плотности оказался самым низким из  всех — 732,2 кг/м3
  • «Уралконтрактнефть»
  • Плотность бензина, которую проверяют при температуре в 15 °C, в образце марки «Уралконтрактнефть» оказалась самой высокой — 743,9, при норме 725,0−780,0.
  • Данный образец показал себя с хорошей стороны и при перегонке бензина. Неиспарившийся остаток после перегонки нефтепродукта — меньше, чем у остальных — 0,3%. Что на 0,1% ниже, чем у «Газпромнефть» и на 0,7% ниже, чем у «ЛУКОЙЛ»
  • «Газпромнефть»
  • Топливо АЗС «Газпромнефть» незначительно отличается от остальных исследуемых образцов по некторым показателям.
  • Бензин данной марки имеет показатели выше, чем у остальных испытуемых по следующим характеристикам: 90% перегоняется при температуре 150 °C.
  • И ниже, чем у остальных испытуемых по показателю: давление насыщенных паров - 63,4 кПа.
Все пробы по проверенным показателям соответствуют требованиям ГОСТ 32 513−2013.

Эксперты выяснили, что во всех испытуемых образцах октановое число соответствует норме по ГОСТу Р 51 105−97.

Внешний вид у всех образцов бензина — чистый и прозрачный.

Однако между образцами есть различия в показателях. Что они означают, рассказывает эксперт лаборатории.
мнение экспертов
У образца №1 («Лукойл») самый высокий показатель среди испытуемых «температура конца кипения» - 201°С. Что это означает? Как влияет данных показатель на качество бензина?
Этот показатель характеризует содержание тяжелых фракций, влияющих на полноту сгорания бензина. Если тяжелых фракций много, то температура конца кипения будет превышать 215 гр. , из-за чего будет повышаться расход топлива, увеличится выброс вредных веществ.

Испытательный центр ГСМ ООО «УРЦ «ТЭ и Д»
У образца №3 («Газпромнефть») самый низкий показатель в отличие от других образцов «давление насыщенных паров» - 63,4 кПа. О чем говорит данная характеристика?

Испытательный центр ГСМ ООО «УРЦ «ТЭ и Д»
Опять же, есть пределы нормы. Если этот показатель в пределах 35-100 кПа, значит бензин соответствует. Чтобы обеспечить надежную работу двигателя, ДНП подбирают в соответствии с климатическими условиями и изменяют в течении года. Т.е. в холодное время в бензине должно быть больше низкокипящих компонентов, а летом - должно быть меньше во избежании образования паровых пробок. 63,4 кПа - нормальный показатель ДНП.
У образца №2 («Уралконтрактнефть») показатель «Плотность при 15°C» выше, чем в других образцах. На что это влияет?
Если плотность будет ниже нормы, значит в топливе высокое содержание легких фракций, соответственно фракционный состав не будет соответствовать, и наоборот.

Испытательный центр ГСМ ООО «УРЦ «ТЭ и Д»
У образца №1 («Лукойл») обнаружено серы больше, чем у остальных испытуемых. Что это означает? Как влияет данных показатель на качество бензина?

Испытательный центр ГСМ ООО «УРЦ «ТЭ и Д»
Нефтеперерабатывающие заводы на территории РФ с 2016 г. должны выпускать топливо экологического класса К5, т.е. с содержанием серы не более 10 мг/кг. Повышенное содержание серы в топливе ведет к увеличению выбросов в атмосферу (оксиды серы, меркаптаны). Главным источником загрязнения воздуха в городах является автомобильный транспорт, поэтому для городских жителей очень важно обращать внимание на выбор бензина для своего автомобиля. Также повышенное содержание серы в топливе ведет к снижению ресурса масла. Масло быстрее окисляется, щелочной резерв масла снижается.
Редакция TagilCity.ru побывала на одной АЗС Нижнего Тагила компании «Уралконтрактнефть». Так как данная компания не входит в федеральную сеть, в отличие от двух других АЗС, на который мы провели рейд, нам удалось пообщаться с директором компании.
Как АЗС «Уралконтрактнефть» удается поддерживать хорошее качество бензина?

Какой путь проделывает бензин, прежде чем попасть в баки автомобилей тагильчан? На что влияет концентрация серы в топливе и остаток после перегонки бензина?

А также возможно ли не долить или разбавить бензин?

С этими и другими вопросами мы обратились к директору тагильских АЗС - Александру Русакову.
«Уралконтрактнефть»
Одна из крупнейших АЗС в Нижнем Тагиле, которая предоставляет более 150 рабочих мест для тагильчан.
Александр Русаков
Директор ООО ТД «Уралконтракт»
«Самое главное в нашей работе — это довольные клиенты, начиная от качества топлива и до качества услуг. Так как наша компания местная, городская, мы не имеем право на ошибку. У нас не федеральная и даже не областная сеть, поэтому нам важно доверие тагильчан».
Видео: редакция TagilCity.ru побывала на городской АЗС Нижнего Тагила «Уралконтрактнефть»
Путь, который проделывает бензин, прежде чем попасть в бак автомобиля
Проверка документов и экспресс-анализ при заливе бензовоза топливом.
Бензовоз привозит нефтепродукт на АЗС.
Технолог АЗС сверяет номера пломб, указанные на контейнере машины и в накладной.
Часть бензина сливается в пробирку и на месте делается экспресс-анализ. Проверяется плотность и октановое число топлива.
Если бензин прошел экспресс-проверку качества, его переливают в резервуар. Проверенный качественный бензин из резервуара через колонку подается в бак автомобиля.
— Как Вашей компании удается поддерживать качество топлива на высоком уровне?
— Мы сотрудничаем только с надежными и проверенными годами поставщиками. При каждой поставке нефтепродуктов производится экспресс-анализ топлива, а если есть сомнения, то более расширенный анализ делается в специализированной лаборатории. Дополнительно производится еженедельный контроль качества топлива на каждой АЗС из сети «Уралконтрактнефть».
— Как Вы контролируете качество бензина, который привозят на АЗС?
— Контроль начинается с заявки на поставку, изучаются документы и паспорт качества, затем при поступлении нефтепродуктов производится экспресс-анализ топлива, отправляется опломбированный бензовоз на АЗС, который так же тщательно проверяется до слива в резервуар. Таким образом, перед тем как бензин попадет в бак вашего автомобиля, его качество будет проверенно 3 раза.
Ежегодно производится осмотр резервуаров, плановые зачистки по необходимости, что позволяет контролировать чистоту емкостей, а соответственно хранящегося в нем продукта. Проводятся еженедельные поверки ТРК, что позволяет отслеживать правильность налива топлива и исключает любые погрешности при покупке топлива клиентом. Так же ежегодно производится поверка и опломбировка ТРК с соответствующими надзорными органами.
Можно ли разбавить бензин водой?
Все мы помним законы физики. Вода тяжелее бензина. Труба, по которой проходит бензин встраивается чуть выше днища резервуара, чтобы не засасывало в колонку различные осадки, ржавчину и прочую грязь, которые могут скопиться на дне ёмкости. И чтобы там образовались осадки - нужно десятилетиями не чистить резервуар. Так как вода тяжелее бензина, то она осядет по закону физики на дне тонкой плёнкой. Чтобы трубка достала слой воды, в резервуар нужно будет залить огромное количество воды. Ни один рабочий АЗС это не провернет, потому что у нас по периметру заправки установлены камеры, ни один руководитель крупных АЗС не позволит себе этого, потому что испорченная репутация и ремонт автомобилей обойдутся дороже, чем сэкономленная пара литров бензина.
— Как часто проводится чистка резервуара на АЗС?
— Обязательный осмотр резервуаров проводится 2 раза в год. Зачистка делается по необходимости, а по техническому регламенту не реже 1 раза в 5 лет.
— Откуда привозите бензин?
— Нашими поставщиками являются крупные федеральные компании Российской Федерации, такие как «Газпромнефть» и на прямую с НПЗ.
К чему может привести использование плохого топлива?
— Это может привести к дорогостоящему ремонту двигателя и топливной системы.
— На что влияет повышенная концентрация серы в топливе?
— Длительное использование топлива с повышенной концентрацией серы приводит к образованию нагара, увеличению изнашивания цилиндров, поршневых колец и других деталей, а также это может привести к увеличению расхода топлива.
— Допустимо ли разбавление бензина на Ваших АЗС?
— Категорически нет, так как наша компания дорожит своей репутацией и отвечает за качество продукта.
Возможно ли не долить клиенту бензин? Если нет, то почему?
— Возможно все, но не на наших заправках, так как ранее мы уже говорили, что на всех АЗС сети УКН проводится еженедельная поверка ТРК. То есть ТРК тестируется, чтобы они не сбивались и правильно наливали топливо. Физически это очень сложно сделать, надо разобрать колонку, нарушить целостность пломб, установленных соответствующими надзорными органами, изменить заводские настройки.
— Возможно ли под видом АИ-92 продать другую марку бензина? Водитель бензовоза перепутал, оператор не заметил...
— Такая ошибка исключена, так как приемка бензовоза осуществляется под контролем нескольких лиц, эта технология слива нефтепродуктов отработана годами. Каждый резервуар предназначен под свой вид топлива, имеется соответствующая маркировка, каждая поставка нефтепродукта сопровождается товаро-транспортной накладной и паспортом качества на каждый вид привезенного топлива.
— На что стоит обращать внимание владельцам автомобилей при выборе АЗС?
— Стоит обратить внимание на компании, зарекомендовавшими себя годами качеством топлива и услуг, территориальное удобство расположения. Должна быть прозрачность данной компании (сертификаты соответствия и паспорт качества).
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