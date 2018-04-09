Как пояснил смотритель кладбища, когда мы приехали выбирать место для будущей могилы: «Вы меня поймите, сказали, делать захоронения только в этом квадрате, другого предложить не могу». Там стояла вода. Начали узнавать, как можно похоронить ближе к центру кладбища. Сразу нашлись места, за наши деньги - 25 000, 50 000, 100 000 рублей, в зависимости от того, насколько «козырным» будет место. Но при этом, в любом случае нужно поднимать документы и смотреть, не куплено ли уже место заранее. Люди, как правило, пребывают в шоковом состоянии и готовы на все. Этим ритуальщики и пользуются.