В процессе судебной тяжбы между администрацией Нижнего Тагила и ООО «Шалинское СУ» разгорелся скандал вокруг действующего на тот момент министра транспорта и связи, Александра Сидоренко. Следственный комитет СО вменял высокопоставленному чиновнику уголовную статью за незаконную предпринимательскую деятельность и контроль над ООО «Уралдортехнологии».
В следственном комитете полагали, что министр, обладая закрытой информацией о проведении торгов, предоставлял эту информацию учредителю ООО «Уралдортехнологии», Галине Иост, являющейся тещей Александра Сидоренко, чем нарушал закон. А также он непосредственно принимал участие в управлении двумя дорожными организациями - ООО «Уралдортехнологии» и ООО «Уралтранспетролиум», учредителем которой являлся брат министра.
По итогам судебного разбирательства Александр Сидоренко был освобожден от уголовной ответственности на основании истечения срока давности по данной статье.