Жить нельзя уезжать: рейтинг городов Свердловской области

Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на 1000 жителей, шт
Здание, которое принято всеми надзорными органами и введено в эксплуатацию, - показатель слаженной и качественной работы строителей. Медленная сдача объектов свидетельствует как о замороженных объектах и общей стагнации рынка, так и о некачественном строительстве с нарушениями.
Лучшие показатели:
1 место. Городской округ Среднеуральск - 4,7
2 место. Городской округ Верхнее Дуброво - 3,4
3 место. Арамильский городской округ - 3,2
Средний показатель - 1,1
Худшие показатели:
26 место. городские округа: Красноуральск, Малышевский, Сосьвинский, Верхнесалдинский, Невьянский, Ивдельский, Асбестовский, Верхняя Тура - 0,3
27 место г. Екатеринбург, г. Нижний Тагил, городские округа: Первоуральск, Кушвинский, Качканарский - 0,2
28 место. г. Каменск-Уральский - 0,1