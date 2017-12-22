Жить нельзя уезжать: рейтинг городов Свердловской области

Какие позиции занимает Нижний Тагил?



7 место - по демографии. В городе фиксируется миграционный прирост, средний коэффициент рождаемости и высокая доля людей трудоспособного возраста.

61 место - по здравоохранению и окружающей среде. В Нижнем Тагиле коэффициент смертности ниже среднего показателя по региону, средний объем выбросов вредных веществ (в городе работают металлургическое и коксохимическое производства Евраз-НТМК). Основной проблемой, дающей городу такой низкий рейтинг в этом показателе, являются малозначительные траты на экологию по отношению к объемам выбросов (всего 1,3 руб. при среднем показателе по региону - 825,2 руб.).

15 место - по образованию. В городе высокая обеспеченность местами в детских садах, а также средние зарплаты педагогов выше на 10%, чем средние показатели по региону.

9 место - по трудоустройству. В Нижнем Тагиле хорошая обеспеченность рабочими местами, средняя зарплата выше, чем средний показатель по региону, - 32 088,7 рублей.

60 место - по инфраструктуре. В городе среднее состояние дорог, но невысокие темпы ввода жилья в эксплуатацию и мало новых объектов. Общая площадь жилья на 1 жителя чуть ниже среднего показателя по региону и составляет 24,1 квадратного метра.



С учетом этих показателей, Нижний Тагил в итоговом рейтинге стоит на 19 месте (из 69) с индексом 445.

