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расследование tagilcity.ru
Жить нельзя уезжать: рейтинг городов Свердловской области
Где в регионе жить хорошо? В каких городах самые хорошие зарплаты у педагогов? Кто задыхается от выбросов? Кто вымирает?
Ежегодно Росстат собирает информацию о жизни россиян со всех ведомств во всех регионах страны. Редакция TagilCity.ru изучила показатели из 5 разных сфер в регионе и составила рейтинг городов Свердловской области по данным за 2016 год.
Методика составления рейтинга
Рейтинг городов и районов Свердловской области основан на данных Росстата за 2016 год. Он составлен на основе цифр, характеризующих четыре основные категории, определяющие качество жизни: демография, здравоохранение и окружающая среда, образование, трудоустройство и инфраструктура. В рамках этих блоков собраны показатели как напрямую характеризующие качество жизни (например, уровень доходов, количество мест в детских садах), так и производные от них (рождаемость, доля трудоспособного населения и так далее).

Отдельные показатели в базе Росстата отсутствуют. В этом случае району присваивалось среднее по территориям значение.

В рейтинге принимали участие города регионального подчинения и районы – всего 69 территорий. Все они проранжированы по каждому из показателей, каждому из них присвоен свой индекс. Индексы сгруппированы по пяти названным выше блокам и затем суммированием сведены в итоговый индекс каждой территории. Согласно этой методике, меньшее значение суммарного индекса означает более высокое качество жизни в территории.
Таблица с расчетами индекса
Демография
По каким показателям оценивались города?
Показатели
Доля людей трудоспособного возраста, %
Процент жителей в возрасте, позволяющем заниматься активной трудовой деятельность, многое говорит о населенном пункте. Слишком низкое число трудоспособных граждан в большинстве случаев означает повышенное количество пенсионеров, и, как следствие, спад в экономике города. Когда в городе некому работать - он не развивается.

В 2016 году в городах Свердловской области, по данным Росстата, средняя доля людей трудоспособного возраста составила всего 52,9%.

Лучшие показатели:
1 место. Городской округ Пелым - 64,3%
2 место. Камышловский муниципальный район - 63,4%
3 место. Ивдельский городской округ - 62,6%

Средний показатель - 52,9%

Худшие показатели:
51 место. Махнёвское муниципальное образование - 49,0%
52 место. Городской округ Староуткинск - 47,6%
53 место. Асбестовский городской округ - 10,1%
Миграционный прирост/убыль, чел
Важным показателем интереса к жизни в конкретном населенном пункте становится миграционный прирост. Когда в городе хорошие условия для проживания, труда и самореализации - в него едут жители со всех концов региона. А вот миграционная убыль говорит о скромных перспективах для населения, которое в итоге и покидает свой город, выбирая наиболее развитые во всех сферах.

Лидируют в приросте зачастую столицы регионов. Аутсайдерами становятся малые населенные пункты с низкой привлекательностью для жителей.

Лучшие показатели:
1 место. г. Екатеринбург - прирост +4 808 человек
2 место. Городской округ Верхняя Пышма - прирост +1 174 человек
3 место. Белоярский городской округ - прирост +595 человек

Средний показатель по региону +4 человека.

Худшие показатели:
64 место. Горноуральский городской округ - убыль -504 человека
65 место. Каменский городской округ - убыль -590 человек
66 место. Городской округ Первоуральск - убыль -660 человек
Коэффициент рождаемости (родилось на 1000 жителей)
Высокая рождаемость говорит о привлекательности города для молодого поколения: семьи готовы жить, работать и расти в этих населенных пунктах. Поэтому чем выше коэффициент рождаемости, тем больше у города шансов на увеличение населения, а также дальнейшее развитие.

Низкие показатели рождаемости свидетельствуют о возрастном населении, что в последствии может стать фатальным для города.

Лучшие показатели:
1 место. Муниципальное образование Красноуфимский округ - 24,9
2 место. Арамильский городской округ - 20,4
3 место. г. Ирбит - 17,3

Средний показатель - 13,2

Худшие показатели:
44 место. Городской округ Староуткинск - 7,9
45 место. Малышевский городской округ - 7,5
46 место. Городской округ Пелым - 4,3
Демография в Нижнем Тагиле

Доля людей трудоспособного возраста - 56,4%
Миграционный прирост +403 человека
Коэффициент рождаемости - 11,9
В целом по 3 показателям исследования демографии лидерами в Свердловской области стали Екатеринбург, ГО Верхняя Пышма и Белоярский городской округ - их суммарные индексы стали меньше всех.
Евгений Ройзман
Глава Екатеринбурга, Председатель Екатеринбургской городской Думы
Александр Романов
Глава городского округа Верхняя Пышма
Андрей Горбов
Глава Белоярского городского округа
В конце списка с самым высоким индексом идут Кушвинский, Горноуральский и Асбестовский городские округа.
Михаил Слепух￼ин
Глава Кушвинского городского округа
Николай Кулиш
Глава Горноуральского городского округа до ноября 2017 г.
Наталья Тихонова
Глава Асбестовского городского округа
В Екатеринбурге один из самых высоких показателей доли трудоспособного населения – 60,6% (4 место). Это говорит о привлекательности города для наиболее активных людей. Коэффициент рождаемости также не максимальный, но достаточно высокий – 9-й результат среди всех территорий (15,2). В целом, люди считают Екатеринбург хорошим место для жизни: миграционный баланс города является положительным. Миграционный прирост жителей в 2016 году составил 4,8 тыс. человек (1 место в рейтинге по показателю).
На втором месте по демографии – городской округ Верхняя Пышма. Он занимает 7-е место по рождаемости в регионе, 7-е по доле трудоспособного населения. Миграционный баланс в районе также положительный, хотя и со значительным отставанием, но он следует сразу за Екатеринбургом. Миграция дала Верхней Пышме в 2016 году более 1,1 тыс. человек.
Белоярский городской округ находится на третьем месте. Коэффициент рождаемости здесь тот же, что и у Екатеринбурга, а доля трудоспособного населения отстает значительно: она равна 53,9%, и это 22-е место в регионе. Тем не менее, миграционный баланс здесь положительный, хоть он и ниже, чем у предыдущих двух территорий.
Среди аутсайдеров в Свердловской области по итогам 2016 года с точки зрения демографической ситуации находятся Кушвинский, Горноуральский и Асбестовский городские округа. Все они заметно проигрывают по доле трудоспособного населения и коэффициенту рождаемости, также миграционные потоки складываются не в пользу этих территорий.
Здравоохранение и окружающая среда
По каким показателям оценивались города?
Показатели
Коэффициент смертности (умерло на 1000 жителей)
Коэффициент смертности многое говорит как о качестве здравоохранения в городе, так и об экологической ситуации.

Средний коэффициент смертности по региону за 2016 год - 17,7. При этом у лидеров по этому показателю ситуация находится в разы лучше: смертность невысокая. А вот у отстающих в рейтинге городов коэффициент выше среднего, худший показатель и вовсе почти в 8 раз выше среднего.

Лучшие показатели:
1 место. Городской округ Пелым - 4,6
2 место. Камышловский муниципальный район - 9,9
3 место. г. Екатеринбург - 11,2

Средний показатель - 17,7

Худшие показатели:
48 место. Таборинский муниципальный район - 22,5
49 место. Махнёвское муниципальное образование - 22,7
50 место. Городской округ Сухой Лог - 137,0
Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ на 1000 жителей, кг
Экологическое состояние города - один из наиболее важных критериев при выборе места жительства. В Свердловской области средний показатель по количеству выбросов на 1000 жителей в 2016 году составил 624,8 кг. При этом в регионе оказались как очень чистые города, где показатель практически нулевой, так и катастрофически загрязненные, где фактические выбросы в десятки раз выше в среднего показателя.

Лучшие показатели:
1 место. Ачитский городской округ - 0,6
2 место. Артинский городской округ - 1,4
3 место. Сосьвинский городской округ - 1,5

Средний показатель - 624,8

Худшие показатели:
61 место. Качканарский городской округ - 1 980,1
62 место. Городской округ Пелым - 10 473,7
63 место. Городской округ Рефтинский - 15 771,2
Соотношение трат на экологию к выбросам, руб./тонна
Высокие выбросы загрязняющих веществ, как оказалось, не говорят о таких же высоких тратах городов на защиту окружающей среды. Лидеры по показателю тратят на 1 тонну выбросов в разы больше денег, чем в среднем по региону. При этом расходы аутсайдеров ниже средних в 800 и более раз и, по сути, стремятся к нулю.

Лучшие показатели:
1 место. Арамильский городской округ - 33 740,4
2 место. Городской округ Верх-Нейвинский - 15 336,5
3 место. Городской округ Верхняя Пышма - 2 595,4

Средний показатель - 832,5

Худшие показатели:
67 место. Городской округ Рефтинский - 1,0
68 место. Городской округ Дегтярск - 1,0
69 место. Полевской городской округ - 0,04
Здравоохранение и окружающая среда в Нижнем Тагиле

Коэффициент смертности - 15
Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ - 389,6 кг
Соотношение трат на экологию к выбросам - 1,3 руб./тонна
В целом по 3 показателям исследования здравоохранения и состояния окружающей среды лидерами в Свердловской области стали Арамильский, Верхотурский и Ачитский городские округа - их суммарные индексы стали меньше всех.
Виталий Никитенко
Глава Арамильского городского округа
Алексей Лиханов
Глава городского округа Верхотурский
Дмитрий Верзаков
Глава Ачитского городского округа
В конце списка с самым высоким индексом идут Староуткинск, Гаринский и Волчанский городские округа.
Сергей Кузовков
Глава городского округа Староуткинск
Александр Лыжин
Глава Гаринского городского округа
Александр Вервейн
Глава Волчанского городского округа
Первое место по здравоохранению и окружающей среде Арамильскому городскому округу обеспечило вхождение в топ по всем 3 показателям. Лидерство у города по соотношению трат к выбросам. 6 место по самим выбросам, то есть город находится среди населенных пунктов, наименее загрязняющих регион. Показатель смертности также невысокий - 8 место среди городом. В целом, Арамильский ГО можно назвать экологически благоприятным городом с невысокой смертностью и самой большой заботой о жителях по защите от загрязнения среды.
На втором месте городской округ Верхотурский. Он не является безоговорочным лидером в показателях, но суммарный индекс позволил ему получить серебро по качеству здравоохранения и состоянию экологии. Он занимает 5 место по выбросам в регионе, 10 по соотношению трат к выбросами и 16 - по коэффициенту смертности. Экология, шаги города к ее улучшению и низкий коэффициент смертности становятся причинами, по которым Верхотурский ГО - в числе лидеров.
Ачитский городской округ занял третье место. У него зафиксированы самые низкие выбросы в атмосферу, достойные показатели расходов на экологию. Однако коэффициент смертности, близкий к среднему по региону, дал городу возможность оказаться только на 3 месте в этом рейтинге.
Староуткинск, Гаринский и Волчанский городские округа стали тройкой аутсайдеров региона из-за скромных расходов на защиту окружающей среды и высокой смертности. У Росстата также нет данных об объемах выбросов за 2016 год, в связи с этим городам присвоен средний показатель по региону.
Образование
По каким показателям оценивались города?
Показатели
Количество мест в детских садах на 1000 детей дошкольного возраста, шт
Обеспеченность местами в детских садах дает возможность родителям в декрете рано выходить на работу, не ожидая в долгих очередях достижения ребенком 3 лет. Поэтому количество мест в дошкольных учреждениях напрямую влияет на экономическую активность населения, а также дает возможность детям общаться со сверстниками и получать навыки общения с самого раннего возраста.

В городах с наилучшими показателями обеспеченность местами свыше 90-95%, а у городов из конца рейтинга по показателю мест хватает лишь половине детей.

Лучшие показатели:
1 место. Городской округ Рефтинский - 962,8
2 место. Городской округ Верхний Тагил - 931,8
3 место. Городской округ Карпинск - 902,4

Средний показатель - 754,6

Худшие показатели:
61 место. Байкаловский муниципальный район - 594,0
62 место. Махнёвское муниципальное образование - 542,2
63 место. Шалинский городской округ - 533,0
Доля детей в возрасте 1-6 лет, посещающих ДДУ, %
Наличие мест в детских садах не всегда гарантирует, что дети действительно будут посещать дошкольные образовательные учреждения. В некоторых городах даже при хорошем коэффициенте обеспеченности местами родители не отдают детей в садики. Это может быть связано как с финансовыми аспектами, так и с религиозными и личностными убеждениями родителей.

Лучшие показатели:
1 место. Городской округ Рефтинский 91,0%
2 место. Верхнесалдинский городской округ 87,3%
3 место. Городской округ Красноуральск 86,2%

Средний показатель - 70,4%

Худшие показатели:
61 место. Ивдельский городской округ - 49,4
62 место. Махнёвское муниципальное образование - 48,1
63 место. Гаринский городской округ - 45,7
Средняя зарплата работников дошкольного образования, руб.
Работники дошкольных учреждений Свердловской области получают зарплату, существенно отличающуюся в разных городах. Так, разница между самой высокой и самой низкой средней зарплатой составляет 40%.

Лучшие показатели:
1 место. г. Екатеринбург 26 641
2 место. Арамильский городской округ 25 023
3 место. Камышловский городской округ 23 278

Средний показатель - 20 050

Худшие показатели:
67 место. Городской округ Верхотурский 17 092
68 место. Талицкий городской округ 16 868
69 место. Тугулымский городской округ 16 161
Средняя зарплата работников общего образования, руб.
Педагоги из системы общего образования в среднем получают на 38% больше, чем работники дошкольных учреждений. При этом разница между лучшим и худшим показателем в этом рейтинге составляет свыше 46%.

Лучшие показатели:
1 место. г. Екатеринбург - 36 016
2 место. Городской округ Верх-Нейвинский - 34 695
3 место. Городской округ Верхний Тагил - 34 186

Средний показатель - 27 736

Худшие показатели:
66 место. Ачитский городской округ - 22 909
67 место. Таборинский муниципальный район - 20 376
68 место. Городской округ Краснотурьинск - 19 150
Образование в Нижнем Тагиле

Количество мест в детских садах на 1000 детей дошкольного возраста - 789,6 шт
Доля детей в возрасте 1-6 лет, посещающих ДДУ - 78,2%
Средняя зарплата работников дошкольного образования - 22 237 руб.
Средняя зарплата работников общего образования - 29 267 руб.
В итоге по 3 показателям исследования в сфере образования лидерами в Свердловской области стали Верхняя Пышма, Качканарский и Рефтинский городские округа - их суммарные индексы стали меньше всех.
Иван Соломин
Глава администрации городского округа Верхняя Пышма
Сергей Набоких
Глава Качканарского городского округа
Ирина Максимова
Глава городского округа Рефтинский
Замыкают рейтинг с самым высоким индексом и худшими показателями в образовании Байкаловский муниципальный район, Ивдельский и Тугулымский городские округа.
Алексей Жуков
Глава МО Байкаловский муниципальный район
Петр Соколюк
Глава Ивдельского городского округа
Сергей Селиванов
Глава Тугулымского городского округа
На первом месте – городской округ Верхняя Пышма. Здесь очень высок уровень обеспеченности дошкольников местами в детских садах, а уровень оплаты труда в дошкольном и общем образовании – один из самых высоких в Свердловской области.
Качканарский городской округ занимает второе место. У территории сильные позиции по всем показателям, включенным в этот блок: 6-е место по доле дошкольников, посещающих садики, 7-е по уровню зарплат в общем образовании и 9-е по уровню зарплат в дошкольном образовании.
Городской округ Рефтинский по количеству набранных баллов лишь немногим отстает от Качканарского. Территория является лидером по обеспеченности дошкольников местами в садах: 91% из них посещают ДДУ. Кроме того, городской округ занимает 4-е место по уровню зарплаты работников среднего образования. Слабое место территории – уровень зарплат в дошкольном образовании: лишь 29-е место в регионе.
Что касается Екатеринбурга, то столица региона находится лишь на 21 месте по этому блоку. Слабое место города – низкая обеспеченности дошкольников местами в садиках: лишь 65,7% из них имеют возможность посещать ДДУ. В то же время уровень оплаты труда педагогов и дошкольного, и общего образования – максимальный среди всех территорий.

Наихудшим образом ситуация в образовании обстоит в Байкаловском муниципальном районе, Ивдельском и Тугулымском городских округах. Для всех этих территорий характерны одни из наихудших мест по всем исследованным показателям в системе образования.
Трудоустройство
По каким показателям оценивались города?
Показатели
Среднемесячная заработная плата, руб.
Высокая средняя зарплата зачастую говорит о наличии в городе крупных градообразующих предприятий с хорошим экономическим состоянием. В частности, у лидера рейтинга большая часть горожан трудится в филиале Газпрома, в Верхней Пышме развита металлургия, а Заречный известен Белоярскими ГЭС и АЭС.

Лучшие показатели:
1 место. Городской округ Пелым - 52 381,0
2 место. Городской округ Верхняя Пышма - 47 836,3
3 место. Городской округ Заречный - 44 690,0

Средний показатель - 29 056,9

Худшие показатели:
67 место. Махнёвское муниципальное образование - 21 416,0
68 место. Городской округ Верхняя Тура - 19 656,4
69 место. Муниципальное образование Красноуфимский округ - 19 406,8
Уровень занятости, %
Самый высокий уровень занятости населения показывают города с высокой средней заработной платой и процентом трудоспособного населения выше средних показателей по региону.

Лучшие показатели:
1 место. Верхнесалдинский городской округ - 83,0%
2 место. Городской округ Рефтинский - 74,2%
3 место г. Каменск-Уральский - 56,4%

Средний показатель - 38,5%

Худшие показатели:
67 место. Городской округ Дегтярск - 16,5%
68 место. Городской округ Староуткинск - 14,5%
69 место. Городской округ Красноуральск - 5,4%
Трудоустройство в Нижнем Тагиле

Среднемесячная заработная плата - 32 088,7 руб.
Уровень занятости - 51,6%
Лидерами в сфере трудоустройства за 2016 год в Свердловской области стали Пелым, Рефтинский и Верхнесалдинский городские округа - их суммарные индексы были минимальны.
Шахит Алиев
Глава городского округа Пелым
Ирина Максимова
Глава городского округа Рефтинский
Алексей Забродин
Глава Верхнесалдинского городского округа
Слабее всего трудоустройство в Красноуфимском округе, Староуткинском ГО и Махневском МО.
Олег Ряписов
Глава Муниципального образования Красноуфимский округ
Сергей Кузовков
Глава городского округа Староуткинск
Александр Лызлов
Глава Махнёвского муниципального образования
Наиболее высокие зарплаты зарегистрированы не в столице региона, а в городском округе Пелым. Именно он и является лидером по этому блоку, тем более что и уровень занятости здесь один из самых высоких - 55%.
Достаточно благоприятной является ситуация на рынке труда и в городском округе Рефтинский. Здесь заработная плата ощутимо уступает показателю лидера, зато уровень занятости гораздо выше.
Верхнесалдинский городской округ – на третьем месте. Уровень занятости здесь максимален по сравнению с другими территориями: 83% трудоспособного населения имеют официальную работу. Средняя зарплата тут далека от максимальной, но выше средней по области.
Екатеринбург находится на 6-м месте по уровню развития рынка труда. Естественно, здесь достаточно высокий уровень зарплат, хотя и далёкий от максимального уровня, но шанс найти работу не так высок.

Хуже всего с оплатой труда дело обстоит в муниципальном образовании Красноуфимский округ, городском округе Староуткинск и Махнёвском муниципальном образовании. Эти территории являются аутсайдерами по состоянию рынка труда, тем более, что для всех них характерна ощутимая безработица.
Инфраструктура
По каким показателям оценивались города?
Показатели
Доля протяженности автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, %
Хорошие дороги - один из важнейших показателей хорошей инфраструктуры. И чем ниже процент разбитости дорог - тем счастливее автомобилисты и тем благоприятнее впечатление о населенном пункте у гостей города. Лидеры рейтинга живут с практически идеальными дорогами, а вот ситуация у городов-аутсайдеров близка к понятию полное бездорожье.

Лучшие показатели:
1 место. Качканарский городской округ - 3,2%
2 место. Городской округ Староуткинск - 4,3%
3 место. Городской округ Верхнее Дуброво - 4,5%

Средний показатель - 52,8%

Худшие показатели:
65 место. Шалинский городской округ - 99,4%
66 место. Горноуральский городской округ - 99,9%
67 место. Новолялинский городской округ - 100,0%
Общая площадь жилых помещений в среднем на одного жителя, кв.м
Как говорят, людей портит квартирный вопрос. Поэтому чем выше количество квадратных метров на жителя, тем комфортнее условия проживания в городе и тем лучше общая ситуация в городе. Сложные жилищные условия могут быть причинами бытовых конфликтов и в целом снижают рейтинг городов.

Лучшие показатели:
1 место. Сысертский городской округ - 36,5
2 место. Городской округ Верх-Нейвинский - 32,5
3 место. Слободо-Туринский муниципальный район - 31,8

Средний показатель - 26,1

Худшие показатели:
49 место. Махнёвское муниципальное образование - 19,9
50 место. Ивдельский городской округ - 19,3
51 место. Камышловский муниципальный район - 17,0
Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год на 1000 жителей, кв м
Когда в городе растет количество многоэтажных новостроек и коттеджей, это напрямую говорит о выборе жителей в пользу города. И это значит, что перспективы жить в этом городе людей радуют. И у города будет развитие. Чаще всего масштабное строительство идет вблизи областных центров и в престижных пригородных районах. А низкие темпы ввода жилья могут быть обусловлены сложностями с долевым строительством, плохими экологическими и погодными условиями, низким уровнем развития и слабой привлекательностью города.

Лучшие показатели:
1 место. Городской округ Верхнее Дуброво - 2 130
2 место. Белоярский городской округ - 1 930
3 место. Арамильский городской округ - 1 510

Средний показатель - 414

Худшие показатели:
48 место. Волчанский городской округ - 40
48 место. Сосьвинский городской округ - 40
49 место. Ивдельский городской округ - 8
Количество выданных разрешений на строительство на 1000 жителей, шт
Ввод зданий в эксплуатацию может быть и в кризис, а вот масштабные планы на строительство домов, магазинов, предприятий есть лишь в тех городах, где инвесторы видят перспективы у своих новых объектов. Планы на строительство у лидеров рейтинга в разы превышают средний показатель, а в отстающих по рейтингу городах индекс практически на уровне нуля. Это может быть связано как с перенасыщенностью рынка (как в Екатеринбурге), так и с холодным климатом и небольшим населением (как в Пелыме).

Лучшие показатели:
1 место. Городской округ Староуткинск - 16,1
2 место. Городской округ Верхнее Дуброво - 11,9
3 место. Белоярский городской округ - 11,7

Средний показатель - 4,1

Худшие показатели:
44 место. Североуральский городской округ - 0,6
45 место. г. Екатеринбург - 0,4
46 место. Городской округ Пелым - 0,3
Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на 1000 жителей, шт
Здание, которое принято всеми надзорными органами и введено в эксплуатацию, - показатель слаженной и качественной работы строителей. Медленная сдача объектов свидетельствует как о замороженных объектах и общей стагнации рынка, так и о некачественном строительстве с нарушениями.

Лучшие показатели:
1 место. Городской округ Среднеуральск - 4,7
2 место. Городской округ Верхнее Дуброво - 3,4
3 место. Арамильский городской округ - 3,2

Средний показатель - 1,1

Худшие показатели:
26 место. городские округа: Красноуральск, Малышевский, Сосьвинский, Верхнесалдинский, Невьянский, Ивдельский, Асбестовский, Верхняя Тура - 0,3
27 место г. Екатеринбург, г. Нижний Тагил, городские округа: Первоуральск, Кушвинский, Качканарский - 0,2
28 место. г. Каменск-Уральский - 0,1
Инфраструктура Нижнего Тагила

Доля протяженности автодорог, не отвечающих нормативным требованиям - 52,5%
Общая площадь жилых помещений в среднем на одного жителя - 24,1 кв м
Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год на 1000 жителей - 240 кв м
Количество выданных разрешений на строительство на 1000 жителей - 1 шт
Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на 1000 жителей - 0,2 шт
Лидерами рейтинга по части инфраструктуры в 2016 году в регионе стали Верхнее Дуброво, Староуткинск и Сысертский ГО.
Валерий Конопкин
Глава городского округа Верхнее Дуброво
Сергей Кузовков
Глава городского округа Староуткинск
Дмитрий Нисковских

Глава Сысертского Городского Округа
Слабее всех оказались показатели в Тавдинском, Сосьвинском и Ивдельском городских округах.
Виктор Лачимов
Глава Тавдинского городского округа
Петр Соколюк
Глава Ивдельского городского округа
Геннадий Макаров
Глава Сосьвинского городского округа
Наилучшие условия жизни созданы в городском округе Верхнее Дуброво. Здесь максимальный уровень ввода нового жилья в 2016 году, территория занимает 2-е место по количеству выданных разрешений на строительство и ввод. Текущая обеспеченность жильем также достаточно высока (6-е место). Состояние дорог также хорошее: лишь 4,5% их протяженности не соответствует нормативным требованиям. И такую развитую инфраструктуру в этом населенном пункте можно объяснить просто: Верхнее Дуброво - коттеджный поселок в 35 км от Екатеринбурга.
На втором месте по этому блоку находится городской округ Староуткинск, который лидирует по удельному количеству выданных разрешений на строительство, а по качеству дорог занимает второе место. В то же время текущая обеспеченность населения жильем далека от максимальных показателей (13-е место).
На третьем месте – Сысертский городской округ. Территория лидирует по уровню текущей обеспеченности населения жильем и занимает хорошие позиции по динамике нового строительства. В то же время почти половина дорог здесь не соответствуют нормативному состоянию, что, тем не менее, находится в рамках средних значений по региону.
Удивительно, но с точки зрения официальной статистики Екатеринбург занимает лишь 63-е место из 69 по обеспеченностью населения инфраструктурой. При этом город сильно уступает лидерам по всем показателям, кроме удельного объема ввода жилья: здесь он на 10-м месте. В то же время 79% дорог не соответствуют нормативу, по фактической обеспеченности населения жильем город занимает лишь 33-е место среди всех территорий.

Хуже всего обстоит ситуация в Тавдинском, Сосьвинском и Ивдельском городских округах. Они существенно проигрывают другим городам области по состоянию дорог, темпам и объемам строительства.
ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ
Суммарный индекс по городам складывается из индексов по всем показателям
1. Арамильский городской округ - 196
2. Городской округ Верхняя Пышма - 232
3. Городской округ Заречный - 279
4. Березовский городской округ - 314
5. г. Екатеринбург - 340
6. Городской округ Среднеуральск - 366
7. Качканарский городской округ - 369
8. Городской округ Верх-Нейвинский - 395
9. Городской округ Верхнее Дубровом - 396
10. Городской округ Верхний Тагил - 410
11. Полевской городской округ - 411
12. городской округ Пелым - 412
13. Камышловский городской округ - 421
14. г. Каменск-Уральский - 425
15. Городской округ Рефтинский - 426
16. Городской округ Ревда - 436
17. Городской округ Первоуральск - 439
18. Верхнесалдинский городской округ - 441
19. г. Нижний Тагил - 445
20. Североуральский городской округ - 450
21. Сысертский городской округ - 452
22. Городской округ Богданович - 454
23. Невьянский городской округ - 458
24. Городской округ Нижняя Салда - 460
25. г. Ирбит - 468
26. Городской округ Красноуральск- 469
27. Городской округ Сухой Лог - 473
28. Белоярский городской округ - 484
29. Таборинский муниципальный район - 492
30. Нижнетуринский городской округ - 496
31. Городской округ Верхняя Тура - 502
32. Каменский городской округ - 503
33. Кировградский городской округ - 505
34. Городской округ Красноуфимск - 505
35. Слободо-Туринский муниципальный район - 506
36. Малышевский городской округ - 513
37. Кушвинский городской округ - 515
38. Камышловский муниципальный район - 525
39. Туринский городской округ - 527
40. городской округ Краснотурьинск - 536
41. Серовский городской округ - 541
42. городской округ Верхотурский - 543
43. Байкаловский муниципальный район - 546
44. городской округ Староуткинск - 556
45. Муниципальное образование Алапаевское - 556
46. Ирбитское муниципальное образование - 556
47. городской округ Карпинск - 560
48. Ачитский городской округ - 566
49. Новолялинский городской округ - 569
50. Режевской городской округ - 569
51. Асбестовский городской округ - 575
52. Артемовский городской округ - 579
53. г. Алапаевск - 584
54. Шалинский городской округ - 603
55. Гаринский городской округ - 604
56. Сосьвинский городской округ - 609
57. Бисертский городской округ - 611
58. Талицкий городской округ - 613
59. городской округ Дегтярск - 623
60. Пышминский городской округ - 625
61. Ивдельский городской округ - 641
62. Муниципальное обр. Красноуфимский округ - 647
63. Волчанский городской округ - 648
64. Артинский городской округ - 648
65. Тавдинский городской округ - 654
66. Нижнесергинский муниципальный район - 662
67. Тугулымский городской округ - 668
68. Горноуральский городской округ - 679
69. Махнёвское муниципальное образование - 695
Жизнь в крупном городе не всегда гарантирует определенное качество жизни, наличие рабочих мест и хорошую инфраструктуру.
На первом месте – Арамильский городской округ. Качество жизни достаточно высокое и ровное:
  • 4 место по демографии,
  • 1 место по здравоохранению и окружающей среде,
  • 5 по образованию,
  • 10 по трудоустройству,
  • 7 по инфраструктуре.

Второе место у городского округа Верхняя Пышма. Он занимает одни из лучших позиций, кроме инфраструктуры:
  • 2 место по демографии,
  • 5 место по здравоохранению и окружающей среде,
  • 1 по образованию,
  • 7 по трудоустройству,
  • 27 по инфраструктуре.

По совокупности показателей третье место в рейтинге качества жизни занял городской округ Заречный:
  • 12 место по демографии,
  • 30 место по здравоохранению и окружающей среде,
  • 4 по образованию,
  • 4 по трудоустройству,
  • 12 по инфраструктуре.

Что касается Екатеринбурга, город находится на 5-й строке рейтинга. Здесь бесспорно хорошая ситуация лишь с рынком труда и демографией. В то же время экологическая ситуация далеко не столь благоприятна, как хотелось бы, а по состоянию инфраструктуры город является явным аутсайдером.
Виталий Никитенко
Глава Арамильского городского округа
Александр Романов
Глава городского округа Верхняя Пышма
Андрей Захарцев
Глава городского округа Заречный
Последние строки рейтинга занимают территории, у которых, как правило, слабо развита инфраструктура и рынок труда, а также плохо обстоит ситуация с образованием и здравоохранением - Тугулымский городской округ, Горноуральский городской округ, Махнёвское муниципальное образование. Таким образом, эти отрасли можно считать индикативными: по их состоянию можно судить об уровне развития территории в целом. Как следствие, молодое население, что называется, «голосует ногами», и миграционный баланс этих территорий отрицателен.
Сергей Селиванов
Глава Тугулымского городского округа
Николай Кулиш
Глава Горноуральского городского округа до ноября 2017 г.
Александр Лызлов
Глава Махнёвского муниципального образования
Какие позиции занимает Нижний Тагил?

7 место - по демографии. В городе фиксируется миграционный прирост, средний коэффициент рождаемости и высокая доля людей трудоспособного возраста.
61 место - по здравоохранению и окружающей среде. В Нижнем Тагиле коэффициент смертности ниже среднего показателя по региону, средний объем выбросов вредных веществ (в городе работают металлургическое и коксохимическое производства Евраз-НТМК). Основной проблемой, дающей городу такой низкий рейтинг в этом показателе, являются малозначительные траты на экологию по отношению к объемам выбросов (всего 1,3 руб. при среднем показателе по региону - 825,2 руб.).
15 место - по образованию. В городе высокая обеспеченность местами в детских садах, а также средние зарплаты педагогов выше на 10%, чем средние показатели по региону.
9 место - по трудоустройству. В Нижнем Тагиле хорошая обеспеченность рабочими местами, средняя зарплата выше, чем средний показатель по региону, - 32 088,7 рублей.
60 место - по инфраструктуре. В городе среднее состояние дорог, но невысокие темпы ввода жилья в эксплуатацию и мало новых объектов. Общая площадь жилья на 1 жителя чуть ниже среднего показателя по региону и составляет 24,1 квадратного метра.

С учетом этих показателей, Нижний Тагил в итоговом рейтинге стоит на 19 месте (из 69) с индексом 445.
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Текст, оформление: Александра Логинова
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