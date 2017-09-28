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расследование tagilcity.ru
Какую воду пьют жители Нижнего Тагила?
Редакция TagilCity.ru проверила 8 проб воды. И обнаружила в них тяжелые металлы.
В Нижнем Тагиле можно на каждом углу встретить киоски по розливу питьевой воды. Также вода продается в магазинах и доставляется прямо на дом. А кто-то и вовсе пользуется бесплатными родниками, которые есть на территории города.

Но так ли безопасна вода, которую мы пьем каждый день?



Редакция TagilCity.ru проверила качество питьевой воды в Нижнем Тагиле.
О методике и причинах исследования
Редакция TagilCity.ru - такие же люди. Нас также заботит здоровье и безопасность наших семей. И нам, как и другим горожанам, было интересно узнать, что именно мы пьем: каков состав воды, которая доступна жителям Нижнего Тагила?

Поэтому редакция выбрала 8 источников воды: это были и киоски по розливу, и бутилированная вода (из супермаркета и из сервиса по доставке), и популярный колодец с родниковой водой, и вода из колонки.

Перед началом сбора проб мы проконсультировались у специалистов лаборатории, где нам выдали пластиковую тару под образцы воды. Каждая бутылка была пронумерована - для гарантии анонимности и беспристрастного исследования.

Все сборы воды зафиксированы на фото и видео, которые теперь хранятся в архиве редакции. Результаты анализов, запротоколированные лабораторией, также подшиты в архив документов данного исследования.
Для первого исследования мы решили узнать, содержатся ли тяжелые металлы в воде, которую ежедневно пьют тагильчане.

Результаты нас удивили.
Мы взяли пробы из 8 источников: несколько киосков по розливу, бутилированную воду, воду из колодца и воду из колонки.
Воду набирали в пластиковую тару, предоставленную лабораторией.

Каждую емкость обозначили цифрами от 1 до 8.

Для объективности исследования сотрудникам лаборатории не озвучивались ни названия источников, ни адреса отбора проб исследуемой воды.

Получив результаты исследования, мы проконсультировались со специалистом, руководителем компании «Вода-Воз», Юрием Бирючевым. Эксперт рассказал о металлах в воде, способах их попадания в источники, а также о том, какие последствия могут наступить при длительном употреблении тех или иных металлов.
Воду, набранную в разных районах города, мы направили в лабораторию на ул. Октябрьской революции. В распоряжение редакции были предоставлены не только результаты исследований, но и данные об установленных СанПином нормах на содержание металлов в воде.
Что обнаружено в воде, которую ежедневно пьют тагильчане?
- 1 -
Pb Свинец
Последствия употребления воды с высоким содержанием свинца
Хроническое отравление
При постоянном употреблении питьевой воды с содержанием свинца у человека развивается хроническое отравление.
Снижение уровня гемоглобина
Свинец, находящийся в организме человека, блокирует ферменты, которые участвуют в синтезе гемоглобина.
Анемия
Гемоглобин начинает утрачивать способность переносить кислород. У человека могут развиться анемия и хроническая недостаточность кислорода.
Слабоумие и бесплодие
Также свинец блокирует попадание в организм витамина D, у женщин может привести к возникновению бесплодия и слабоумию у детей.
Содержание свинца в тагильской воде
Норма
Норма
0,01000
Образец №1
Образец №1
0,00050
±0,00025
Образец №2
Образец №2
0,00070
±0,003
Образец № 2 содержит немного больше свинца, чем остальные (в 1,5−2 раза больше), но в любом случае это очень далеко от предельно допустимой нормы.
Образец №3
Образец №3
0,00040
±0,0002
Образец №4
Образец №4
0,00051
±0,00026
Образец №5
Образец №5
0,00050
±0,00025
Образец №6
Образец №6
0,00035
±0,00017
Образец №7
Образец №7
0,00033
±0,00016
Образец №8
Образец №8
0,00023
±0,00012
Содержание свинца в норме во всех образцах. Все показатели ниже допустимых норм более, чем в 10 раз.
Юрий Бирючев
Руководитель компании «Вода-Воз»
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Cr Хром
Хром — полезный микроэлемент
Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний
Хром расщепляет вредный холестерин низкой плотности, который забивает сосуды.
Поддержка нормального баланса сахара в крови
Хром жизненно важен для диабетиков, так как их способность пополнять запасы хрома с пищей очень мала
Укрепление костей
В связи с этим полезным свойством с помощью хрома лечат остеопороз (болезнь, связанную с разрушением структуры костей).
Лечение глаукомы и катаракты
Хром участвует в процессе регулирования внутриглазного давления и стимулирует транспортировку глюкозы к кристаллику глаза.
Содержание хрома в тагильской воде
Образец №1
Образец №1
0,0022
±0,0007
Образец №2
Образец №2
0,0014
±0,0004
Образец №3
Образец №3
0,0014
±0,00014
Образец №4
Образец №4
0,0018
±0,0005
Образец №5
Образец №5
0,0170
±0,005
Образец № 5 содержит наибольшее количество хрома из всех проверенных источников. Следует помнить, что переизбыток хрома в организме может повлечь негативные последствия.
Образец №6
Образец №6
0,0024
±0,0007
Образец №7
Образец №7
0,0019
±0,0006
Образец №8
Образец №8
0,0014
±0,0004
Во всех образцах количество хрома примерно одинаковое.
Но в образце № 5 его слишком много. Хром не нормируется СанПином, но тот факт, что его количество почти в 10 раз выше «среднего», настораживает.
Юрий Бирючев
Руководитель компании «Вода-Воз»
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Cd Кадмий
Большое количество кадмия опасно для жизни. Отравиться кадмием можно, если употреблять воду, добытую вблизи металлургических предприятий.

Признаки отравления кадмием:
Боли в мышцах и поясничной области
Кадмий имеет отчетливую тенденцию к накоплению в организме.
Деформация скелета
Проявление хрупкости и ломкости костей. Кадмий вымывает кальций из организма.
Необратимые поражения органов
Кадмий скапливается в трубчатых костях, поджелудочной железе, селезенке и других тканях и органах.
Летальный исход
Отравление кадмием сопровождается симптомами: отек легких, головная боль, тошнота или рвота, озноб, слабость и диарея. Известны смертельные случаи.
Во всех образцах количество кадмия ниже минимального уровня, определяемого оборудованием лаборатории.
Опасности нет.
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Ba Барий
Избыток бария в организме скорректировать практически невозможно.
Чтобы нейтрализовать соли бария, нужно ввести сернокислые соли кальция и магния. Только после этого можно спокойно вывести барий из организма.

Признаки отравления барием:
Повышение давления
При опытах на крысах, при употреблении воды даже с невысоким содержанием бария, наблюдалось повышение систолического кровяного давления.
Мышечная слабость и боли
Употребление воды, содержание бария в которой превосходит допустимые значения, может привести к мышечной слабости и болям в брюшной области.
Летальный
исход
Барий обладает очень высокой токсичностью. Токсическая доза для человека — 200 мг бария в сутки. Летальная доза точно не установлена и варьируется в пределах 0,8−3,7 г.
Содержание бария в тагильской воде
Все результаты в пределах нормы
Норма
Норма
0,7000
Образец №1
Образец №1
0,0047
±0,0014
Образец №2
Образец №2
0,0048
±0,0014
Образец №3
Образец №3
0,0037
±0,0011
Образец №4
Образец №4
0,0075
±0,0022
Образец №5
Образец №5
0,0090
±0,0027
Третье место среди образцов по количеству бария в воде.
Образец №6
Образец №6
0,0110
±0,003
Высокое содержание бария в сравнении с другими образцами. Допустимая норма не превышена.
Образец №7
Образец №7
0,0088
±0,0026
Образец №8
Образец №8
0,0230
±0,007
Максимальное содержание бария среди всех образцов. Но при этом ниже допустимой нормы более, чем в 10 раз.
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Hg Ртуть
При хроническом отравлении ртутью и ее соединениями появляются следующие симптомы:
Нарушения функции ЦНС
Могут быть нарушены функции центральной нервной системы, снижена умственная активность, появляются судороги, истощение.
Угроза для беременных женщин
Особенно ртуть и её соединения опасны для беременных женщин, так как представляют угрозу для развития ребёнка.
Тяжелые заболевания
Предрасположенность к туберкулезу, атеросклеротнческим явлениям, поражениям печени и желчного пузыря, гипертонии.
Летальный
исход
Последствия хронического отравления могут проявляться спустя несколько лет после прекращения контакта со ртутью.
Микродоза ртути имеется в любом подземном озере или реке, поэтому некоторое её содержание в воде действительно должно быть.

А вот если ртути нет совсем, возникают уже вопросы: глубоководная ли эта вода, как эту воду очищали, что с ней делали, если в ней совсем нет целого химического элемента.

Юрий Бирючев
Руководитель компании «Вода-Воз»
Во всех образцах количество ртути ниже предельно допустимого уровня.
Опасности нет.
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Ni Никель
Проблемы с почками и клетками крови
Питьевая вода, которая имеет большое количество никеля, около 250 его частиц на миллион, может вызвать проблемы с почками и клетками крови, но это редкое явление.
Нарушения функции пищеварения
Наиболее часто повреждается поджелудочная железа, также воспаляются кишечник, печень и другие органы, головной мозг, где, в том числе, накапливается токсикант.
Генетические изменения
Никель и его соединения воздействуют на гены, вызывая изменения ДНК и РНК. Несовместимый с организмом человека металл (по данным исследований швейцарских ученых).
Диабет. Астма. Атеросклероз. Анемия
Токсичный металл никель может вызывать сахарный диабет. При длительной интоксикации никелем возникают астма, атеросклероз, анемия и другие заболевания.

Содержание никеля в тагильской воде
Все результаты в пределах нормы
Норма
Норма
0,0200
Образец №1
Образец №1
0,0019
±0,0006
Образец №2
Образец №2
0,0024
±0,0007
Образец №3
Образец №3
0,0021
±0,0006
Образец №4
Образец №4
0,0032
±0,0010
Образец №5
Образец №5
0,0041
±0,0012
Три образца из восьми имеют максимальные показатели содержания никеля в воде. Конечно, нормы не превышены.
Образец №6
Образец №6
0,0074
±0,0022
Образец № 6 содержит наибольшее количество никеля из всех проверенных источников. При этом показатель всего в 3 раза ниже предельно допустимой нормы 0,02. Другие образцы имеют количество никеля в 5−10 раз ниже допустимой нормы. Но и эта вода пригодна для употребления.
Образец №7
Образец №7
0,0052
±0,0016
Образец № 7 содержит большое количество никеля. Не следует забывать о накопительном эффекте отравления металлами. Хотя и эта вода пригодна для употребления - согласно СанПину.
Образец №8
Образец №8
0,0032
±0,0010
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Mn Марганец
Марганец попадает в организм человека с водой.

Последствия накопления марганца в организме:

Снижение способностей у детей
Употребление воды, чрезмерно обогащенной марганцем, приводит к снижению интеллектуальных способностей у детей.
Заболевания костной системы
Постоянное употребление питьевой воды, в которой концентрация марганца превышает 0,1 мг/л, может спровоцировать возникновение серьезных заболеваний костной системы.
Нарушение функции печени
Повышенное содержание марганца в питьевой воде грозит заболеваниями печени, в которой, в основном, и концентрируется этот металл.
Неврологическая форма отравления
Полное безразличие к происходящим вокруг событиям. Сонливость. Потеря аппетита. Головокружения. Сильные головные боли.
Содержание марганца в тагильской воде
Все результаты в пределах нормы
Норма
Норма
0,1000
Образец №1
Образец №1
0,0090
±0,0027
Образец №2
Образец №2
0,0170
±0,005
Образец №3
Образец №3
0,0130
±0,004
Образец №4
Образец №4
0,0097
±0,0029
Образец №5
Образец №5
0,0100
±0,003
Образец №6
Образец №6
0,0210
±0,006
Второе место по содержанию марганца среди образцов
Образец №7
Образец №7
0,0910
±0,018
Образец № 7 содержит очень высокое количество марганца. Фактически при норме в 0,1000 в воде имеется 0,0910 с погрешностью ±0,018. То есть если представить, что погрешность сработала в плюс, тогда содержание марганца будет равно 0,1090.
Это уже было бы превышением нормы.

Следует отметить, что норма на содержание марганца в США в 2 раза ниже, чем в России: там такая вода считалась бы непригодной для питья.
Образец №8
Образец №8
0,0110
±0,003
На сегодняшний день проблема повышенного содержания марганца стоит очень остро у многих поставщиков питьевой и водопроводной воды. Одна из основных задач очистки воды — это удаление опасного марганца и железа.
Юрий Бирючев
Руководитель компании «Вода-Воз»
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Fe Железо
Железо в организме выполняет ряд важных функций. Однако переизбыток железа, также отрицательно влияет на человека.
Заболевания жизненно-важных органов
Избыток микроэлемента откладывается в организме и становится причиной таких болезней, как инфаркт или инсульт. Плохие зубы, кишечные расстройства, заболевания желчного пузыря.
Онкологические заболевания
Соединения кислорода и железа являются причиной изменения ДНК-клеток и перерождения их в раковые. Увеличение содержания железа в крови увеличивает риск заболеть раком легких, толстой и тонкой кишки, мочевого пузыря и желудка.
Мочекаменная болезнь
Самыми первыми от перенасыщения организма железом страдают почки и печень. Главной причиной появления мочекаменной болезни является вода, перенасыщенная железом.
Накопительный эффект
Уже в зрелом возрасте, зачастую к пятидесяти годам, высокое содержание железа способно внести свой печальный вклад в развитие сахарного диабета, нервных патологий, проблем с запоминанием и сложностями в работе суставов (вплоть до артритов).
Во всех образцах количество металлов соответствует требованиям СанПин. Однако на изображении образца №7 видно, что вода имеет желто-зеленый оттенок. Это может говорить о высоком показателе железа. И такую воду необходимо проверить на бактериологию.
Юрий Бирючев
Руководитель компании «Вода-Воз»
Содержание железа в тагильской воде
Все результаты в пределах нормы
Норма
Норма
0,300
Образец №1
Образец №1
0,047
±0,014
Образец №2
Образец №2
0,034
±0,01
Образец №3
Образец №3
0,038
±0,011
Образец №4
Образец №4
0,038
±0,011
Образец №5
Образец №5
0,038
±0,011
Образец №6
Образец №6
0,049
±0,015
Образец №7
Образец №7
0,270
±0,07
Образец № 7 снова показывает высокое содержание металла. На этот раз при погрешности ±0,07 количество железа может достигать 0,340, что было бы превышением установленной нормы. Следует отметить, что в Европейском Союзе норма железа установлена еще ниже — 0,2. Там эта вода считалась бы непригодной для питья.
Образец №8
Образец №8
0,037
±0,011
Даже хорошая водопроводная вода попадает в дома по старым проржавевшим трубам, которые перенасыщены бактериальной флорой. Днем, когда жители городов работают, водозабор обычно небольшой, вода (даже предварительно очищенная) застаивается в трубопроводах и насыщается опасными бактериями и железом. Поэтому рекомендуется употреблять для питья и приготовления пищи специально подготовленную питьевую воду. Также стоит помнить о накопительном эффекте: каждый вид металла со временем концентрируется в организме, и с годами его содержание может стать критичным.
Юрий Бирючев
Руководитель компании «Вода-Воз»
Результаты и выводы
Подводим итог исследования
1
Образец №1
Нормальная вода без каких-либо отклонений. По некоторым параметрам имеет лучшие показатели среди исследованных образцов. Можно быть уверенными в безопасности этой воды.
2
Образец №2
Хорошая вода. Незначительно больше свинца, чем в других образцах. В целом — один из лидеров по качеству.
3
Образец №3
В этой воде не обнаружено ничего страшного. Все показатели в норме и не выше, чем у остальных поставщиков. Воду можно пить.
4
Образец №4
Еще один качественный образец в списке лидеров. Отклонений или превышений не обнаружено. Вода безопасна для употребления.
5
Образец №5
В этом образце больше всего хрома. А также много никеля и бария (в тройке «лидеров антирейтинга» по этим веществам).
6
Образец №6
«Лидер» по содержанию токсичного никеля. Второе место по концентрации марганца и бария.
7
Образец №7
Почти превышена норма по содержанию железа. Еще одно «первое место» по марганцу и много никеля.
8
Образец №8
Максимальное содержание бария из всех образцов. В остальном показатели средние.
Эксперимент продолжается.

Редакция TagilCity.ru пока не раскрывает, какие коммерческие марки воды кроются под номерами.

В наших следующих исследованиях мы проведем анализы воды на бактериологию, общую минерализацию и другие важные показатели, которые влияют на здоровье человека.

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