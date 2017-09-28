Редакция TagilCity.ru - такие же люди. Нас также заботит здоровье и безопасность наших семей. И нам, как и другим горожанам, было интересно узнать, что именно мы пьем: каков состав воды, которая доступна жителям Нижнего Тагила?



Поэтому редакция выбрала 8 источников воды: это были и киоски по розливу, и бутилированная вода (из супермаркета и из сервиса по доставке), и популярный колодец с родниковой водой, и вода из колонки.



Перед началом сбора проб мы проконсультировались у специалистов лаборатории, где нам выдали пластиковую тару под образцы воды. Каждая бутылка была пронумерована - для гарантии анонимности и беспристрастного исследования.



Все сборы воды зафиксированы на фото и видео, которые теперь хранятся в архиве редакции. Результаты анализов, запротоколированные лабораторией, также подшиты в архив документов данного исследования.