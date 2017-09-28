Кому охота. А кому - бизнес

В целом, охотники любят природу на самом деле. Это не какие-то кровожадные убийцы, которые хотят все изничтожить. Охотники, в большинстве своем, – очень трепетно относятся к природе. И они не хотят, чтобы охота сегодня или завтра закончилась. Они хотят, чтобы животный мир и дальше развивался, процветал, численность охотничьих объектов росла, чтобы охота каждый год становилась все интереснее.
И мы думаем о детях своих. Почему я, отец, охочусь, а мои дети останутся без охоты? То есть, в большинстве своем, охотники – самые большие любители природы.