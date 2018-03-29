Холодильники у выхода: можно ли спастись из ТЦ «ЦУМ»?
Редакция TagilCity.ru посетила ТЦ «ЦУМ» в Нижнем Тагиле и проверила здание на готовность к эвакуации.
Редакция TagilCity.ru побывала в 10 торговых и развлекательных центрах Нижнего Тагила. Как мы пытались спастить из них и что из этого получилось - читайте в наших следующих материалах.
Как спастись из ТЦ «ЦУМ»?
По данным системы СПАРК, директор торгового центра - Федорук Анатолий Григорьевич (ООО «Мир домашней техники»). Бенефициар - Костина Раиса Маратовна.
В поисках путей спасения при ЧП в ТЦ ЦУМ корреспондент редакции TagilCity.ru прошел по этажам здания. ЦУМ представляет собой пятиэтажное строение с мебельными шоу-румами, которое делится на 2 крыла. Подняться наверх можно как по широкой лестнице, так и на лифте. Мы были на 3 этаже и попробовали выбраться из здания в предполагаемый момент пожара.
Аварийный выход удалось обнаружить в конце торгового зала, только предварительно изучив план эвакуации.
Указателей, которые могли бы помочь в поисках выхода, на стенах выставочных залов не было.
В момент ЧП искать план эвакуации и тем более ориентироваться не только сложно, но и опасно (уходит время). Нужны более понятные путеводители.
Дверь с указателем «Выход» нашлась в конце мебельного зала, она была открыта. Журналист без труда смог выйти к лестнице и спуститься вниз, следуя пожарным указателям. Дверь на улицу была открыта. В противоположном крыле здания выход на улицу по лестнице также оказался свободным.
Такая же картина была на всех этажах здания. Консультанты торгового зала отметили, что двери эвакуационного выхода открыты всегда в часы работы ЦУМа.
Мы иногда даже мерзнем из-за открытых дверей, но распоряжение руководства таково, что всегда в рабочие часы ТЦ
двери должны быть открыты. И это правильно, в случае пожара никто не сможет отыскать в панике ключ от закрытой двери.
Сотрудник ТЦ
Спустившись по центральной лестнице на первый этаж, мы попытались найти еще один аварийный выход, предположив, что лифт во время ЧП может не работать, а центральная лестница охвачена огнем.
Здесь эвакуационный выход был заставлен холодильниками, которые готовились к выставке в торговом зале. Выход был блокирован. Оставалась только центральная дверь.
Посетитель ТЦ
Случись бедствие, мы бы сейчас могли оказаться в ловушке: кроме центрального выхода других путей к отступлению нет, а он может быть блокирован выбегающими людьми или источником пожара.
Двери эвакуационных выходов открыты для посетителей и можно беспрепятственно выйти на улицу. Осталось только их найти.
Нет указателей на направления к выходам в самих торговых залах. Не имея представления о местонахождении аварийной лестницы, журналисту было трудно отыскать ее среди огромных площадей, заставленных мебелью.
Один из аварийных выходов на первом этаже был блокирован. Персонал озвучил, что это временно - на период разгрузки товара.
Спасутся ли люди из ТЦ «ЦУМ»? Хочется верить, что на практике проверять не придется никогда.
Результаты проверки других ТЦ Нижнего Тагила читайте в следующих расследованиях TagilCity.ru.