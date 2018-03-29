Найти лестницы: можно ли спастись из ТЦ «Александровский пассаж»?
Редакция TagilCity.ru посетила ТЦ «Александровский пассаж» в Нижнем Тагиле и проверила здание на готовность к эвакуации.
Редакция TagilCity.ru побывала в 10 торговых и развлекательных центрах Нижнего Тагила. Как мы пытались спастить из них и что из этого получилось - читайте в наших следующих материалах.
Как спастись из ТЦ «Александровский пассаж»?
По данным системы СПАРК, генеральный директор торгово-офисного центра «Александровский пассаж»
- Фертиков Алексей Геннадьевич (ООО «Александровский»).
ТЦ «Александровский пассаж» представляет собой пятиэтажное сооружение с цокольным этажом общей площадью 7 205 кв.м. По данным из открытых источников, посещаемость ТЦ может достигать до 7 000 человек в день.
Чтобы проверить спасительный путь к выходу во время пожара, мы поднялись на 5 этаж здания. Добраться до 4 этажа можно на эскалаторе, подняться на 5 – с помощью лифта. А вот как выбраться с верхних этажей здания, если лифт и эскалатор не будут доступны?
О двух боковых лестницах знают не все посетители ТЦ
Опрос посетителей торгового центра показал, что не все знают о наличии аварийных лестничных маршей. Тагильчане поясняют, что всегда думали, что есть только два способа попасть с верхних этажей на первый этаж ТЦ «Александровский пассаж»
- эскалатор или лифт. А при пожаре они могут представлять опасность или вовсе быть источником огня.
Посетитель ТЦ
А что, в «Александровском пассаже» можно кроме эскалатора еще как-то спуститься? Не знал этого, всегда считал опасным это строение. Кто-то вообще знает о лестницах из тагильчан, где их найти?
Оказалось, что выйти с 5 этажа можно либо на крышу и спуститься по внешней аварийной лестнице, либо следовать вниз по эвакуационной лестнице внутри здания.
Дверь на лестничную клетку открыта, здесь размещен один из пожарных шкафов, на стенах – указатели направления движения. Спустившись по лестнице, мы оказываемся в фойе первого этажа и можем выйти на улицу через двери центрального входа.
Еще один запасной выход ведет на улицу Первомайская. Он числится как «служебный выход». Указателей к нему по торговому залу нет.
Двери аварийных выходов опечатаны бумажными наклейками, изнутри они закрыты на шпингалеты: нельзя было проникнуть с улицы, но можно выйти изнутри.
Планы эвакуации висят на каждом этаже здания. Но стоит ли тратить драгоценные минуты на поиск плана эвакуации? Люди будут искать непосредственно указатели на выходы, а не план здания.
Указателей на выходы в торговых галереях - нет
При отсутствии указателей ориентироваться можно на светящиеся таблички «ВЫХОД» над дверными проемами. Это выше уровня глаз, их можно не увидеть в суматохе. Если предположить, что в помещении сильное задымление и плохая видимость, двигаться придется не по указателям, а вслепую.
Все пути ведут к центральному выходу?
Спустившись вниз по одной из аварийных лестниц внутри здания, мы оказываемся у центрального выхода.
Как ни крути, все шансы выбраться из здания приводят к нему. Но, 2 из 4 дверей входной группы оказались закрыты, чтобы, по словам администратора, в холодное время года не было сквозняка. Выход образует зигзаг, что может создать пробку.
В торговом центре говорят, что ключи у сотрудников и, при необходимости, они двери откроют.
Не возникнет ли давка в ожидании, когда персонал откроет настежь все двери входной группы?
Выходы не через центр здания есть. Один - в кафе быстрого питания. Но попасть туда из ТЦ можно только через кухню заведения. Второй выход находится за дверью с надписью «Служебный выход».
Двери эвакуационных выходов не заперты на ключ, только на шпингалеты.
Светящиеся указатели выхода присутствуют. Но расположены высоко. При задымлении могут быть незаметны.
В торговых галереях на этажах нет пожарных указателей на уровне глаз.
Не все посетители знают про аварийные лестницы. Очевидных указателей на их присутствие в здании нет.
2 из 4 дверей центрального входа закрыты.
При экстренной эвакуации в наиболее посещаемые периоды может возникнуть давка. А все обходные пути ведут к центральному входу.
Выходы не через центр здания могут быть неочевидны для посетителей - на них нет указателей.
Спасутся ли люди из ТЦ «Александровский пассаж»? Хочется верить, что на практике проверять не придется никогда.
Результаты проверки других ТЦ Нижнего Тагила читайте в следующих расследованиях TagilCity.ru.