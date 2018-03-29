Спустившись вниз по одной из аварийных лестниц внутри здания, мы оказываемся у центрального выхода.



Как ни крути, все шансы выбраться из здания приводят к нему. Но, 2 из 4 дверей входной группы оказались закрыты, чтобы, по словам администратора, в холодное время года не было сквозняка. Выход образует зигзаг, что может создать пробку.