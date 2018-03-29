Нет указателей в торговых рядах: можно ли спастись из ТРЦ «КИТ»?
Редакция TagilCity.ru посетила ТРЦ «КИТ» в Нижнем Тагиле и проверила здание на готовность к эвакуации.
Редакция TagilCity.ru побывала в 10 торговых и развлекательных центрах Нижнего Тагила. Как мы пытались спастить из них и что из этого получилось - читайте в наших следующих материалах.
Как спастись из ТРЦ «КИТ»?
По данным системы СПАРК, директор торгово-развлекательного центра - Шестаков Геннадий Александрович. ТРЦ принадлежит ООО «Моллино менеджмент», генеральный директор Чуватин Валерий Вадимович. Головная компания
Mallino development group limited зарегистрирована на Кипре.
ТРЦ «КИТ»
- здание с 2 этажами и цоколем общей площадью 18 400 кв.м. и средним трафиком 11 500 человек в день.
В ТРЦ «КИТ» журналисты TagilCity.ru поднялись на второй этаж и попробовали покинуть помещение, следуя от детской комнаты на улицу. Помимо центрального входа, в ТРЦ есть еще несколько аварийных выходов. Следуя указателям, мы спустились вниз и оказались на улице.
Пожарные указатели наклеены только вдоль лестниц и вблизи выходов. Путь к ним не указан специализированными знаками. Если человек заблудился и находится в стрессовой ситуации, ему будет трудно сориентироваться, в каком направлении искать выход.
Одну из железных дверей первого этажа, ведущую на улицу, нам все же не удалось открыть, она была заперта на ключ.
Планы эвакуации висят на каждом этаже здания. Но изображенную на них схему вряд ли будут изучать посетители торгового центра при пожаре.
Побеседовав с сотрудниками ТРЦ, журналист TagilCity.ru сделал вывод, что далеко не все знают, умеют и готовы к действиям в чрезвычайной ситуации.
Если посетитель оказался в здании впервые, без помощи персонала поиск выхода может стать проблемой. Можно запросто заблудиться среди торговых галерей.
У нас проходят учения, где по заранее заданной легенде мы отрабатываем действия при эвакуации. Нам необходимо успокоить и вывести покупателей из своих магазинов и из здания, так как мы ориентируемся в ТЦ, а они нет.
Продавец магазина одежды
Продавец салона МТС в ТРЦ КИТ
Эвакуацией людей занимается персонал ТЦ, а не продавцы магазинов. У нас в сети никаких учений не проходит. Сам я знаю, где ходы и выходы, буду спасаться. Об остальном не знаю.
Выйти из цокольной части ТРЦ можно через ворота для разгрузки или поднявшись на первый этаж.
Далее выйти из здания можно через 3 обычных входа на первом этаже, 2 выхода рядом с «Мегамартом». Однако, в торговых галереях нет указателей пути следования к выходу из ТРЦ при ЧП.
Выходов на улицу много, двери открыты.
Некоторые сотрудники в беседе признались, что к действиям при пожаре не готовы.
Указатели направления движения к эвакуационному выходу в торговых галереях отсутствуют.
Спасутся ли люди из ТРЦ «КИТ»? Хочется верить, что на практике проверять не придется никогда.
Результаты проверки других ТЦ Нижнего Тагила читайте в следующих расследованиях TagilCity.ru.