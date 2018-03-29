Территория продуктового супермаркета «Райт» в ТЦ «Реал» может стать ловушкой: указателей выхода нет, 2 выхода наглухо закрыты и опечатаны.



И если 2 этаже на нас сразу обратили внимание, то персонал супермаркета «Райт» при виде человека с камерой, блуждающего по всему магазину в два круга, реакцию не проявил: у магазина была ревизия и продавцы активно занимались пересчетом товара.



Однако мы знаем, что нас в магазине увидели. Когда мы снимали эвакуационные выходы и осматривали план - в громкоговорители включили информационный ролик о том, что при пожаре не надо паниковать. Совпадение? Не думаю.