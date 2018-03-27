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расследование tagilcity.ru
Сгореть нельзя спастись: получится ли эвакуироваться из ТЦ в Нижнем Тагиле?
Редакция TagilCity.ru проверила 10 торговых и развлекательных центров Нижнего Тагила: мы попытались самостоятельно эвакуироваться. Получилось ли?
Причина, по которой в стране начались масштабные проверки соблюдения пожарных правил - это десятки жертв при пожаре в ТЦ в городе Кемерово.

Нижний Тагил эти проверки также коснутся - специалисты массово инспектируют все городские объекты.

Редакция TagilCity.ru провела свой эвакуационный тест-драйв в торговых и развлекательных центрах Нижнего Тагила. Мы определяли шансы спастись не по каким-либо ГОСТам и правилам, а по человеческим меркам - насколько реально сориентироваться в имеющихся условиях.
Какие неожиданные открытия мы сделали, пока искали способы спастись из торговых и развлекательных центров Нижнего Тагила
ТЦ«Реал»:
Запертые за час до закрытия двери эвакуационных выходов
Супермаркет «Райт»: Оба найденных выхода опечатаны и закрыты
ТЦ «ЦУМ»: Холодильники стоят у запасного выхода
ТЦ «Мегамарт»: Двери на лестницы со 2 этажа закрыты и закованы в цепи
Кинотеатр «Родина 3D»: Нет указателей на выходы
КРЦ «Россия»: Коробки стоят у запасного выхода
ТЦ «Александровский Пассаж»: Тайные лестницы
ТРЦ «Кит»: Нет указателей в торговых рядах
ТЦ «Кардинал»: Тупик в «Магните»
ТЦ «Лента»: Только автоматика
Пожары Нижнего Тагила
Где, что и почему горело в последние несколько лет?
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