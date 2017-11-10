

При визуальном осмотре возник ряд сомнений:

Система автоматической разблокировки может не сработать в аварийной ситуации.



Автоматическая дверь центрального входа может заблокироваться на закрытие и ее придется выбивать.



Привычные двери с механическим открытием, которые человек сможет открыть сам, в торговом центре только на центральном выходе. Возможно, полная автоматика - это прогрессивно, но многие люди (особенно консерваторы) хотят иметь управляемый способ покинуть помещение.



