Только автоматика: можно ли спастись из гипермаркета «Лента» на ГГМ?
Редакция TagilCity.ru посетила гипермаркет «Лента» в Нижнем Тагиле и проверила здание на готовность к эвакуации.
Редакция TagilCity.ru побывала в 10 торговых и развлекательных центрах Нижнего Тагила. Как мы пытались спастить из них и что из этого получилось - читайте в наших следующих материалах.
Как спастись из гипермаркета «Лента» на ГГМ?
По данным системы СПАРК, ООО «Лента» зарегистрировано в Санкт-Петербурге, директор компании - Ян Дюннинг. Головная компания зарегистрирована на Кипре.
Помещение гипермаркета «Лента» на ГГМ занимает один этаж. Торговая площадь здания - 7 000 кв.м.
Помимо центрального выхода, здание оборудовано еще несколькими аварийными по периметру. На каждой двери наклейка «эвакуационный выход», двери не загромождены, свободны для прохода.
Аварийные двери гипермаркета не закрываются на ключ, система автоматической разблокировки должна сработать во время сигнала оповещения о пожаре. Из инструкции на двери следует, что в случае эвакуирования замок также можно отключить, нажав кнопку любого ручного пожарного извещателя. Они находятся рядом с дверями.
При осмотре автоматического оснащения системы пожарной безопасности у журналиста TagilCity.ru возник вопрос: а что, если автоматическая разблокировка выхода не сработает в экстремальной ситуации? Остается только центральный выход.
В торговом зале развешаны планы эвакуации рядом с аварийными выходами. Однако, ориентироваться по нему сложно.
Согласно табличкам на пожарных шкафах, в каждой секции магазина назначен ответственный за пожарную безопасность.
Мы попытались пообщаться с персоналом магазина, но сотрудники испуганно отнекивались и выяснить их готовность к пожарной эвакуации не удалось.
Согласно информации от администрации гипермаркета, персонал проходит обязательные учения по ГО и ЧС. На деле при посещении магазина поздним вечером (гипермаркет работает круглосуточно) никто из сотрудников не смог внятно объяснить журналисту своих действий при пожаре.
Трубы зеленого цвета идут от пожарного шкафа и проходят через весь потолок гипермаркета. Это спринклерная система пожаротушения: в трубах вода под давлением, в случае сигнала о пожаре она должна прорваться наружу. Как система работает в экстренной ситуации, проверить можно только в реальных условиях.
В огромном количестве стеллажей бродить можно долго. Это хорошо для продаж - человек увидит много товаров и сделает больше покупок. Но среди этих полок с товарами нет стрелок в сторону выходов. Куда бежать в большом торговом центре? Направления не указаны.
Открытый доступ к эвакуационным выходам.
При визуальном осмотре возник ряд сомнений: Система автоматической разблокировки может не сработать в аварийной ситуации.
Автоматическая дверь центрального входа может заблокироваться на закрытие и ее придется выбивать.
Привычные двери с механическим открытием, которые человек сможет открыть сам, в торговом центре только на центральном выходе. Возможно, полная автоматика - это прогрессивно, но многие люди (особенно консерваторы) хотят иметь управляемый способ покинуть помещение.
Спасутся ли люди из «Ленты»? Хочется верить, что на практике проверять не придется никогда.
Результаты проверки других ТЦ Нижнего Тагила читайте в следующих расследованиях TagilCity.ru.