В холле на 1 этаже нет указателей на выход. В целом до выхода не более 10-15 метров, но это знают лишь частые посетители. Человек в состоянии паники и в незнакомой обстановке не сообразит, откуда он пришел и куда ему бежать. Ему понадобятся указатели. А их нет.



Все эвакуационные выходы на 2 этаже и один спуск на 1 этаж закрываются за 1 час до полного закрытия этажа. Пожар после 8 часов вечера застанет врасплох посетителей, арендаторов и ту же уборщицу, которая моет пол и лестницу у закрытого выхода. Если огонь преградит ей путь наверх к выходам и у нее не будет ключа - она окажется в западне. Сможет ли пожилая женщина выбить стекло в дверях?