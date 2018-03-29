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Расследование tagilcity.ru
Запертые за час до закрытия двери: можно ли спастись из ТЦ «Реал»?
Редакция TagilCity.ru посетила ТЦ «Реал» в Нижнем Тагиле и проверила здание на готовность к эвакуации.
Редакция TagilCity.ru побывала в 10 торговых и развлекательных центрах Нижнего Тагила. Как мы пытались спастить из них и что из этого получилось - читайте в наших следующих материалах.
Легко ли будет ориентироваться в случае пожара или иного происшествия в ТЦ «Реал» обычному человеку?
«Реал» — это торговый центр, расположенный в Дзержинском районе. Редакция TagilCity.ru среди прочих городских объектов решила проверить и этот ТЦ: он находится в густонаселенном в Алтайском микрорайоне. На 2 этажах торгового центра продают товары для самой разной аудитории (продукты, электроника, одежда, подарки, бытовая техника и так далее). Среди покупателей много семей с детьми. 2 парковки и близость общественного транспорта также увеличивают интерес к зданию.

Эксперимент проводился не сколько для технической оценки (это мы оставляем на совести специалистов), а столько для человеческого понимания. Придя в торговый центр, мы представили ситуацию: люди ходят по магазинам и не ожидают никаких ЧП. Мы попытались проверить на деле: легко ли будет ориентироваться в случае пожара или иного происшествия в ТЦ «Реал» обычному человеку.
Эксперимент проходил 27 марта с 20 до 21 ч.
Как спастись из ТЦ «Реал»?
По данным системы СПАРК, управляющая компания - ООО УК «Торговый центр «Реал»
Директор - Соковнина Любовь Николаевна. Бенефициар - Садаков Владимир Захарович.
После 20 часов один из двух выходов со второго этажа оказался закрыт. Закрыты в это время на 2 этаже и все эвакуационные выходы.
Мы зашли в здание со стороны Ленинградского проспекта. Был уже вечер, около 20:15. Второй этаж - судя по табличке - работает до 21:00.

Однако прямо при нас девушка, спускавшаяся вниз, не смогла выйти: дверь оказалась закрыта.
Позже в беседе с представителем торгового центра удалось выяснить, что одну из двух лестниц вниз закрывают в 20 часов, работать остается только вход, где сидит сотрудник ТЦ. Она уточняет у входящих цель посещения этажа и сообщает, что после 20 часов работают только 3 магазина. Персонал вроде говорит о заботе о покупателях - чтобы зря не шли в магазин, который уже закрыт.
За что на самом деле переживают в ТЦ «Реал»?
Как рассказала редакции сотрудница ТЦ, после 8 вечера в «Реале» закрывают один выход на 1 этаж, а также эвакуационные выходы — в том числе для защиты от многочисленных краж.

В ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово двери в кинотеатре с детьми во время пожара были закрыты для защиты от безбилетников.
Все эвакуационные выходы на 2 этаже также закрыты после 20 часов. Но днем, по словам персонала, они все работают.

А вот если вечером ты оказался на 2 этаже ТЦ и забрел под ленточку ограждения в дальнюю часть галереи — выход будет только один, там, где сидит сотрудник. То, что все выходы должны быть открыты на протяжении всего рабочего времени торгового центра — до 21 часа — в ТЦ «Реал» не соблюдается.
На этаже через каждые несколько метров - указатели с подсветкой. Они на 2 языках сообщают, где находится выход.

Однако они находятся под самым потолком. Будет ли их видно при задымлении? Выяснить можно только на практике.

При этом указателей на стенах, на уровне глаз - нет.
Мнение редакции
На 1 этаже во входных группах открыты 7 дверей из 8. Проходы к ним не заблокированы и не захламлены.

На 2 этаже есть таблички «Выход». Но под самым потолком. В случае задымления шансы увидеть их снижаются.
В холле на 1 этаже нет указателей на выход. В целом до выхода не более 10-15 метров, но это знают лишь частые посетители. Человек в состоянии паники и в незнакомой обстановке не сообразит, откуда он пришел и куда ему бежать. Ему понадобятся указатели. А их нет.

Все эвакуационные выходы на 2 этаже и один спуск на 1 этаж закрываются за 1 час до полного закрытия этажа. Пожар после 8 часов вечера застанет врасплох посетителей, арендаторов и ту же уборщицу, которая моет пол и лестницу у закрытого выхода. Если огонь преградит ей путь наверх к выходам и у нее не будет ключа - она окажется в западне. Сможет ли пожилая женщина выбить стекло в дверях?
По-хорошему, закрывать все выходы надо после 21:00. Но ведь каждый нужно проверить (вдруг там люди), потом закрыть… Это занимает время и требует оплаты сотрудникам за рабочее время. Видимо, собственникам проще завесить вход ленточкой и не доплачивать персоналу за дополнительные часы работы.

Да и в случае кражи из магазинов у арендаторов будут претензии к торговому центру. Нанимать больше охранников для патрулирования коридоров — это вновь дополнительные расходы для торгового центра. Решением в целях экономии становятся ленточки и вахтер, не пускающий «куда не надо». Мы, кстати, все-таки оказались вблизи ленточек и могли пройти мимо них без каких-либо препятствий — в это время сотрудницы на входе на 2 этаж не было (наверное, ходила и закрывала эвакуационные выходы).

Интересно, а торговый центр понимает, что ни один вахтер пенсионного возраста не сможет противостоять грубой силе людей, решивших совершить налет на магазины? Так что такая защита от краж больше похожа на прикрытие желания сэкономить. Правда, это может иметь смертельные последствия.
Спасутся ли люди из ТЦ «Реал»? Хочется верить, что на практике проверять не придется никогда.
Результаты проверки других ТЦ Нижнего Тагила читайте в следующих расследованиях TagilCity.ru.
Приглашаем принять участие в акции. Если вы находитесь в ТЦ, магазине, офисном центре или любом другом общественном здании - проверьте эвакуационные выходы. Если там закрыто - делайте фото, видео, пишите адрес, название и высылайте их в группу TagilCity.ru ВКотакте с хэштегами #ТагилЗаперто #ТагилОткройДверь. Также можете писать нам на почту pressa@tagilcity.ru.
Текст, фото, видео, оформление: Александра Логинова
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