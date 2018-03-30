Тупик в «Магните»: можно ли спастись из ТЦ «Кардинал» в Нижнем Тагиле?

✓ Эвакуационные выходы. На первом этаже в магазине «Магнит» есть два запасных выхода. Но один из них без таблички «Выход», а второй опечатан (леска с бумагой) и закрыт на ключ от тех, кто «любит на халяву».

✓ План эвакуации. Есть.

✓ Эвакуационные указатели. На протяжении всего пути от первого этажа и до конца коридора цокольного помещения есть эвакуационные наклейки. Табличка «Выход» подсвечена.

