СК Белоруссии возбудил дело о хранении наркотиков в отношении певца Тимы Белорусских

22-летнего исполнителя Тиму Белорусских 6 января задержали в игровом клубе Минска с 0,4 граммами запрещенных веществ. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело.

На данный момент певец был отпущен под залог, сообщает РБК со ссылкой на управление Следственного комитета по Минску. В отношении исполнителя было возбуждено уголовное дело по статье 328 УК Республики Беларусь (Незаконный оборот наркотических средств). Теперь ему грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет. По словам Тимы Белорусских, он не хотел комментировать ситуацию. Однако, из-за повысившегося внимания к теме, был вынужден это сделать. Ребятки, заявляю вам открыто в лоб: все, что вы читаете и где-то видите, — неправда,заявил певец на своей личной странице в Instagtam. Он добавил, что на данный момент находится дома, но не из-за ареста.

