В Кировской области открылся авторский проект — дом Шрека.

После того, как педагог Суводского лесхоз-техникума Андрей Вдовенко посмотрел фильм «Шрек», к нему пришла идея воплотить хижину людоеда в жизнь, сообщает «ФедералПресс». Конструкцию, при помощи 17 студентов, мужчина возвел за полтора года, используя подручные материалы. На данный момент хижина открыта для посещения, в ней планируется проводить экскурсии. Video: ФедералПресс

