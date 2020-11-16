Росавиация начала проверку рейса, пилоты которого «нарисовали» в воздухе фаллос

По данным архива Росавиации, такие маневры не были предусмотрены планом полета, кроме того не было разрешения на использование воздушного пространства. Там отмечают, что «экипаж запросил выполнение виражей с выходом на ЛЗП и зону ожидания с двухминутным интервалом», а после проследовал на аэродром в Екатеринбург.