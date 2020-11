Росавиация начала проверку рейса, пилоты которого «нарисовали» в воздухе фаллос

Росавиация начала проверку после маневров пилотов авиакомпании «Победа», которые летели в Екатеринбург.

11 ноября рейс следовал в Кольцово по траектории, напоминающей фаллос. В авиакомпании сообщили, что так пилоты поддержали капитана сборной России по футболу Артёма Дзюбу из-за травли после скандала. По данным архива Росавиации, такие маневры не были предусмотрены планом полета, кроме того не было разрешения на использование воздушного пространства. Там отмечают, что «экипаж запросил выполнение виражей с выходом на ЛЗП и зону ожидания с двухминутным интервалом», а после проследовал на аэродром в Екатеринбург. В итоге самолет прибыл в Кольцово с задержкой в 20 минут. Напомним, в интернет попало интимное видео, на котором человек, похожий на Дзюбу, занимается самоудовлетворением. После этого, тренер Станислав Черчесов отстранил его от сборов. Многие российские звезды поддержали футболиста и заявили, что личная жизнь не должна влиять на карьеру.

