Телеведущий Норкин анекдотом прокомментировал жалобы артистов на размер пенсии

Телеведущий Норкин анекдотом прокомментировал жалобы артистов на размер пенсии

Вчера, 22:28ПолитикаPhoto: скриншот видео телеканала НТВ на YouTube
Телеведущий Андрей Норкин ответил анекдотам артистам, которые жалуются на маленький размер пенсии.

В эфире программы «Место встречи» ведущий телеканала НТВ выступил с предложение по-другому рассматривать ситуацию, связанную с пенсиями российских знаменитостей. По словам Норкина, в Советском Союзе артисты в молодости зарабатывали немного, не говоря уже про пожилой возраст.

Дополнительно телеведущий отметил, что в то время анекдоты возникали не просто так.

Анекдоты же появляются не просто так. Тот же анекдот «Я не поеду в Голливуд, потому что у меня елки» появился в советское время. Потому что на елках и зарабатывали,подчеркнул Норкин.

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