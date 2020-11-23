Телеведущий Норкин анекдотом прокомментировал жалобы артистов на размер пенсии

В эфире программы «Место встречи» ведущий телеканала НТВ выступил с предложение по-другому рассматривать ситуацию, связанную с пенсиями российских знаменитостей. По словам Норкина, в Советском Союзе артисты в молодости зарабатывали немного, не говоря уже про пожилой возраст.
Дополнительно телеведущий отметил, что в то время анекдоты возникали не просто так.
Анекдоты же появляются не просто так. Тот же анекдот «Я не поеду в Голливуд, потому что у меня елки» появился в советское время. Потому что на елках и зарабатывали,подчеркнул Норкин.