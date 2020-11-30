На проект «Дом-2» пришла модель из Екатеринбурга

Девушка работает моделью и тренером-нутрициологом, а также входит в топ по рейтингам в журналах Playboy и МAXIM. На проекте Анастасия преследует одну цель: привлечь внимание Максима Колесникова, который уже встречается с Настей Стецевят, сообщает «КП Екатеринбург».
Обожаю молодых, симпатичных парней. Хочу показать Максу, что такое настоящая женщина,указала модель в своей анкете.
Родные и близкие с пониманием отнеслись к решению отправиться на «Дом-2», поскольку принимают ее такой, какая она есть, поделилась Анастасия.