На проект «Дом-2» пришла модель из Екатеринбурга

Девушка работает моделью и тренером-нутрициологом, а также входит в топ по рейтингам в журналах Playboy и МAXIM. На проекте Анастасия преследует одну цель: привлечь внимание Максима Колесникова, который уже встречается с Настей Стецевят, сообщает «КП Екатеринбург».