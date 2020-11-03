Россиянка заняла четвертую строчку в рейтинге известного порносайта

Россиянка заняла четвертую строчку в рейтинге известного порносайта

Вчера, 22:21ОбществоPhoto: Личная страница Eva Elfie во "Вконтакте"
Россиянка Ева Элфи заняла четвертное место в рейтинге самых популярных порноактрис Pornhub.

Первое место получила Лана Роудс, видео которой посмотрели примерно миллиард раз. На второй строчке — Райли Рид, и на третьей — Абелла Денджер.

Из представительниц СНГ именно Ева Элфи заняла лидирующую строчку. 20-летняя девушка родилась в Омске, окончила школу и поступила в Омский государственный университет на факультет журналистики. После Ева со своим молодым человеком отправилась в Москву, где и начала сниматься вместе с ним в видео для взрослых.

Напомним, в июне стало известно, что в Екатеринбурге в девяти квартирах снимается порно-шоу с участием студентов. Шоу транслируется за границей. Участники проекта должны были заниматься сексом, ходить голыми по квартире. Одна из девушек рассказала, что ей негде было жить, и ей предложили пожить в квартире бесплатно, но с определёнными условиями.

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