Россиянка заняла четвертую строчку в рейтинге известного порносайта

Напомним, в июне стало известно, что в Екатеринбурге в девяти квартирах снимается порно-шоу с участием студентов. Шоу транслируется за границей. Участники проекта должны были заниматься сексом, ходить голыми по квартире. Одна из девушек рассказала, что ей негде было жить, и ей предложили пожить в квартире бесплатно, но с определёнными условиями.