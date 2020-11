Россиянка заняла четвертую строчку в рейтинге известного порносайта

Россиянка Ева Элфи заняла четвертное место в рейтинге самых популярных порноактрис Pornhub.

Первое место получила Лана Роудс, видео которой посмотрели примерно миллиард раз. На второй строчке — Райли Рид, и на третьей — Абелла Денджер. Из представительниц СНГ именно Ева Элфи заняла лидирующую строчку. 20-летняя девушка родилась в Омске, окончила школу и поступила в Омский государственный университет на факультет журналистики. После Ева со своим молодым человеком отправилась в Москву, где и начала сниматься вместе с ним в видео для взрослых. Напомним, в июне стало известно, что в Екатеринбурге в девяти квартирах снимается порно-шоу с участием студентов. Шоу транслируется за границей. Участники проекта должны были заниматься сексом, ходить голыми по квартире. Одна из девушек рассказала, что ей негде было жить, и ей предложили пожить в квартире бесплатно, но с определёнными условиями.

