Клава Кока рассказала о наставленных ей синяках Настей Ивлеевой

Певица опубликовала фото синяков в своем Instagram. Она получила их на съемках «З.Б.С. Шоу» Ивлеевой.

В программе девушки выполняли различные трюки. Среди которых Ивлеева стреляла из пейнтбольного пистолета, а Клава Кока пыталась увернуться. В посте отмечается, что всё тело певицы покрыто гематомами, а ведущую она назвала «Настюшка-опасность». Photo: instagram Клавы Коки

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter