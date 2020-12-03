Клава Кока рассказала о наставленных ей синяках Настей Ивлеевой

Клава Кока рассказала о наставленных ей синяках Настей Ивлеевой

Сегодня, 13:09ОбществоPhoto: instagram Клавы Коки
Певица опубликовала фото синяков в своем Instagram. Она получила их на съемках «З.Б.С. Шоу» Ивлеевой.

В программе девушки выполняли различные трюки. Среди которых Ивлеева стреляла из пейнтбольного пистолета, а Клава Кока пыталась увернуться.

В посте отмечается, что всё тело певицы покрыто гематомами, а ведущую она назвала «Настюшка-опасность».

Photo:instagram Клавы Коки

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