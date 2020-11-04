Рэпер Моргенштерн рассказал Дудю подробности скандала вокруг трека с Тимати

По словам музыкантов, данная шутка разрабатывалась еще в период подготовительной работы над песней. Задача состояла в том, чтобы максимально изменить звук и превратить его в ноту, тогда бы на моменте монтажа звук был бы оставлен. Как рассказал рэпер, тогда они не думали, что за содеянное придется просить прощение.