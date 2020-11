Рэпер Моргенштерн рассказал Дудю подробности скандала вокруг трека с Тимати

Рэпер Алишер Моргенштерн поделился с Юрием Дудем подробностями скандала вокруг трека El Problema, записанного совместно с Тимати. Интервью было опубликовано на YouTube-канале Юрия Дудя.

В совместную работу Моргенштерна и Тимати было принято решение добавить звук «испускания газов», за что рэперу и его и саунд-продюсеру Славе Марлоу пришлось публично извиняться. По словам музыкантов, данная шутка разрабатывалась еще в период подготовительной работы над песней. Задача состояла в том, чтобы максимально изменить звук и превратить его в ноту, тогда бы на моменте монтажа звук был бы оставлен. Как рассказал рэпер, тогда они не думали, что за содеянное придется просить прощение. Просто не все до сих пор понимают шутки. Сегодня вышла новость про то, что Тимати, оказывается, главный холостяк страны. Видимо, главному холостяку страны в бас **** негоже, заявил Моргенштерн. На вопрос Юрия Дудя о том, было ли инициативой Тимати записать их извинения на камеру, рэпер не ответил.

