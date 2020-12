Стримеру Стасу Reeflay Решетникову грозит до 15 лет лишения свобода за убийство девушки в прямом эфире.

Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть девушки во время прямого эфира, пишет «Федерал-пресс». У погибшей Валентины Григорьевой обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные кровоподтёки. Следователи считают, что девушку ударили по лицу не менее трех раз.

