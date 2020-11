В Екатеринбурге продают конфеты с «верблюжьими яйцами»

Жительница Екатеринбурга возмутилась тем, что в городе продают конфеты с неприличными рисунками на упаковке, сообщают «Европейско-азиатские новости».

Конфеты принесла домой девятилетняя дочь. По словам матери, на упаковке изображены верблюд и единорог с большими гениталиями. В переводе на русский язык конфеты так и называются — верблюжьи яйца и яйца единорога,говорит женщина. Она отмечает, что изображенный единорог радужного цвета, как будто «намекают на что-то». Дочка спрашивает, что это? А мне неловко, не знаю, что ей и сказать,возмущается горожанка. Video: youtube канал EANews Екатеринбурженка считает, что нельзя продавать конфеты с такими изображениями там, где их могут приобрести дети. Конфеты были куплены в торговом центре «Гринвич», связаться с магазином редакции не удалось.

