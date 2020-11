Юрий Куклачев пожаловался, что ему не хватает зарплаты. Об этом он рассказал в ходе шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Артист сообщил, что его зарплата в театре составляет 120 тысяч рублей, а пенсия 45. Хватает впритык. Мы с супругой стараемся помогать детям. А денег едва хватает на бензин и коммунальные платежи, говорит Куклачев. Ведущая отметила, что у артиста есть кот, «который несет золотые яйца». Это известный кот Борис из рекламы, знакомой всем жителям страны. «Мяу» стоит сотни тысяч рублей. Вы узнаете его и по голосу и по отпечаткам лап, начала ведущая задавать вопрос на шоу.

