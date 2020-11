«Отвалите от Дзюбы»: тагильчанин снял видео в поддержку звезды после секс-скандала

Диджей из Нижнего Тагила, известный под псевдонимом Dmitriy «Fresh», на своей личной странице в Insagram высмеял ситуацию, образовавшуюся вокруг российского футболиста Артема Дзюбы.

Дмитрий опубликовал видео, в котором спародировал позу и мимику из того самого, попавшего в сеть скандального видео-фрагмента непристойного характера, на котором человек, похожий на известного российского футболиста, занимается самоудовлетворением. Мы живем в интересное время где все «святые люди» и ни у одного человека нет скелета в шкафу. Хочу выразить поддержку Артёму и прежде чем судить его личное видео (которое украли) посмотрите в первую очередь на себя. Вы думаете среди ваших друзей или знакомых нет друзей которые занимаются этим? Вы глубоко ошибаетесь. Я поддерживаю Артема который сделал достаточно для нашей страны и лишать его дела всей жизни из-за этого видео - глупо, прокомментировал TagilCity.ru ситуацию диджей. Напомним, после скандального видео главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов заявил, что пока не ждет Артема Дзюбу на сборах. По словам Станислава Черчесова, эта ситуация не имеет отношения к сборной РФ со спортивной точки зрения, поэтому он отказался дать оценочные комментарии по этому поводу. Решение не вызывать Дзюбу было принято для того, чтобы «оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста». Тренер отметил, что у Дзюбы будет время для того, чтобы разрешить ситуацию.

