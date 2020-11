«Поддержали Дзюбу». Пилоты «Победы» по пути в Екатеринбург нарисовали в небе фаллос

Пилоты авиакомпании «Победа» изобразили в небе силуэт мужского полового органа в знак поддержки нападающего сборной России по футболу Артема Дзюбы. Трек движения самолета, который летел из Москвы в Екатеринбург, доступен на сервисе Flightradar.

11 ноября самолет «Победы» выполнял рейс из Москвы в Екатеринбург. Около 30 минут борт находился в зоне ожидания, во время этого пилоты в небе «нарисовали» фаллос. Мы не знаем, что именно могло померещиться в траектории полета нашего самолета, но возможно, что капитаны «Победы» так выразили поддержку капитану сборной Артёму Дзюбе и показали свое отношение к его травле,рассказали ФАН сотрудники авиакомпании «Победа». Специалист по безопасности полетов Александр Романов заявил, что капитана пассажирского самолета, который нарисовал фаллос, ждут разбирательства. Кроме того, самолет сел в Екатеринбурге с задержкой в 20 минут. Напомним, главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов заявил, что не ждет Дзюбу на сборах. Причиной этого послужило скандальное видео, которое попало в сеть. На нем футболист занимается самоудовлетворением. Многие звезды выразили свою поддержку Дзюбе в связи с этой ситуацией, они считают, что произошедшее не должно влиять на карьеру капитана сборной.

