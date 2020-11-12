«Поддержали Дзюбу». Пилоты «Победы» по пути в Екатеринбург нарисовали в небе фаллос

Напомним, главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов заявил, что не ждет Дзюбу на сборах. Причиной этого послужило скандальное видео, которое попало в сеть. На нем футболист занимается самоудовлетворением. Многие звезды выразили свою поддержку Дзюбе в связи с этой ситуацией, они считают, что произошедшее не должно влиять на карьеру капитана сборной.