Дед Мороз из ЯНАО Ямал Ири теперь будет делиться о себе историями в Instagram. Он создал аккаунт в данной популярной сети.

Здесь я буду делиться историями из своих путешествий, рассказывать о встречах с другими сказочными персонажами и знакомить вас с мудростью северных народов. Заглядывайте в гости, обратился к северянам Ямал Ири в своем первом посте. Вторым постом Дед Мороз принял участие в популярном флешмобе. В рамках него он спрыгнул с нарт, станцевал зажигательный танец и обратно взобрался на сани.

