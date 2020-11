В Ватикане начали расследование по факту поставленного лайка Папы Римским. Франциску «понравилось» откровенное фото бразильской модели в Instagram.

Сама девушка обрадовалась такому «благословению». Она считает, что благодаря этому точно сможет попасть в рай. Администрации Ватикана пришлось уточнить представителям СМИ, что Папа Римский не видет социальную сеть лично. Для этого отведена целая команда. Отмечается, что служба безопасности обязательно выяснит, кто из команды разглядывает откровенные фото.

